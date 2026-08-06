Detenido por asaltar con un cuchillo a un hombre en su vivienda de Barbate (Cádiz) y robar un televisor

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Barbate a una persona como presunto autor de un delito de robo con violencia en casa habitada, al estar acusado de robar el televisor de una vivienda tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a su propietario, llegando incluso a asaltar la casa dos veces en pocas horas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 4 de agosto, en torno a las 03,00 horas, cuando un varón "muy agresivo" se personó en el domicilio de un vecino barbateño, esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones y vociferando amenazas de muerte hacia el propietario de una vivienda, una persona con serias limitaciones de movilidad, tal y como ha explicado el Instituto Armado en una nota.

El agresor rompió la mosquitera de una ventana del domicilio con el cuchillo que llevaba, golpeando a continuación en reiteradas ocasiones la puerta del domicilio hasta conseguir acceder al interior. Tras amenazar a la víctima con el cuchillo, consiguió un irrisorio botín y emprendió la huida.

La víctima estuvo acompañada de varios vecinos, que se mostraron sorprendidos por lo ocurrido, máxime cuando comprobaron que durante la madrugada el presunto autor estuvo merodeando por la zona subido en una bicicleta.

Sobre las 8,00 horas de la mañana el autor volvió al domicilio violentado. A pesar de que su propietario se colocó detrás de la puerta para evitar su acceso, el ahora detenido lanzó una losa a la puerta, rompiendo los vidrios de la misma y provocando con ello heridas en el propietario, que no pudo evitar este nuevo acceso al domicilio y que el ladrón se llevase un televisor.

Tras ser alertada la Guardia Civil de la localidad de lo sucedido, se organizó un dispositivo de búsqueda del sospechoso, siendo localizado de inmediato y procediendo a su detención. Tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión.

La mayoría de lo sustraído se pudo recuperar, aunque el televisor no pudo ser localizado, por lo que se tiene el convencimiento de que pudiera haberse cambiado por algunas dosis de estupefacientes.