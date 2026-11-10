Detenido en Chiclana un presunto implicado de un homicidio cometido en julio en Jerez

Vehiculo policial - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) al segundo de los presuntos implicados en un presunto homicidio cometido el pasado 22 de julio y en el que falleció un hombre tras precipitarse desde una ventana de su domicilio en Jerez de la Frontera.

En una nota, la Policía Nacional ha recordado que las primeras investigaciones permitieron identificar a un primer sospechoso, que fue detenido y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. Por su parte, el segundo investigado, detenido ahora, ha permanecido durante varios meses en paradero desconocido, evitando los requerimientos policiales y judiciales.

No obstante, las gestiones policiales permitieron situar al investigado en una vivienda tipo chalet de Chiclana de la Frontera y las vigilancias establecidas en el entorno corroboraron que permanecía oculto en el inmueble y que recibía alimentos y otros efectos necesarios para su subsistencia a través de terceras personas.

Así, una vez confirmada su presencia en el domicilio, los investigadores solicitaron la correspondiente autorización judicial para practicar una entrada y registro, permitiendo localizar y detener al investigado, que ha pasado a disposición judicial decretándose su ingreso en prisión.