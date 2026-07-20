Un detenido tras desmantelar un punto de venta de cocaína en el barrio de Santa María de Cádiz

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Udyco de Cádiz han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras desmantelar un activo punto de venta de cocaína ubicado en el barrio de Santa María de la capital gaditana.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició durante el pasado mes de junio tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un individuo que presuntamente se dedicaba de forma continuada a la distribución de cocaína. Los agentes pudieron comprobar que la actividad ilícita se desarrollaba tanto desde un domicilio, donde se preparaban las dosis, como en las inmediaciones del inmueble, donde se realizaban las ventas.

Así, durante varias semanas, los investigadores llevaron a cabo discretas vigilancias y seguimientos que permitieron confirmar la intensa actividad del punto de venta. Además, en el transcurso de estos dispositivos se intervino a distintos compradores varios envoltorios de plástico que contenían cocaína, lo que reforzó los indicios obtenidos durante la investigación.

Con los elementos probatorios recabados, se solicitó al Juzgado de Instrucción de Cádiz la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro del inmueble, con el objetivo de localizar sustancias estupefacientes, efectos relacionados con la actividad delictiva y cualquier otro elemento de interés para la investigación.

Una vez concedido el mandamiento judicial, el registro fue ejecutado y en el interior de la vivienda los agentes localizaron base de cocaína, balanzas de precisión, bolsas de plástico recortadas destinadas a la confección de las dosis, dinero en efectivo fraccionado y diversos útiles empleados tanto para la preparación como para el consumo de sustancias estupefacientes, confirmándose que el inmueble era utilizado para el almacenamiento y manipulación de la droga antes de su distribución.

La operación culminó con la detención del principal investigado como presunto responsable de un delito contra la salud pública, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.