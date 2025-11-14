Un detenido en Jerez tras ser sorprendido vendiendo hachís en plena vía pública

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido vendiendo sustancia hachís a otra persona en plena vía pública. En el momento de su arresto se le intervinieron 95 gramos de hachís distribuidos en dosis preparadas para su venta, así como 372 euros en efectivo.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar sobre las 23,00 horas del pasado 7 de noviembre, cuando agentes de la unidad de patrulla de paisano nocturna, que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en la barriada de San Telmo Viejo, observaron a un hombre en actitud sospechosa en una zona peatonal situada detrás de la Iglesia de San Pablo.

Los agentes pudieron comprobar cómo el varón realizaba discretos intercambios con otra persona y ante la sospecha de que pudiera estar efectuando una transacción de droga, los policías decidieron intervenir. Por su parte, ambos hombres intentaron huir a la carrera, aunque fueron interceptados por los agentes.

Durante el registro, los policías encontraron entre las ropas del detenido 95 gramos de hachís divididos en pequeñas dosis listas para su venta, mientras que el segundo resultó ser un comprador que acababa de adquirir dos dosis de la sustancia, que le fueron intervenidas. Este último fue propuesto para sanción administrativa por tenencia de drogas en la vía pública, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.