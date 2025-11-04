Detenido por el presunto robo de más de 250 kilos de melones en parcelas agrícolas de Tarifa (Cádiz)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz) ha detenido al presunto autor del robo de más de 250 kilos de melones cometidos en diferentes explotaciones agrícolas del término municipal de Tarifa.

Al parecer, el presunto autor de los hechos sustraía los productos en las citadas explotaciones para posteriormente venderlos en diferentes establecimientos públicos, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que se habían producido una serie de robos en tres explotaciones agrícolas ubicadas en la zona de Tahivilla, en el término municipal de Tarifa. Los propietarios de las explotaciones denunciaron el robo de 250 kilos de melones y 20 kilos de tomates, así como de varios utensilios agrícolas para trabajar en el sector.

Fruto de las gestiones de investigación realizadas por los guardias civiles del Equipo ROCA ha sido identificada y detenida una persona como presunta autora de un delito contra el patrimonio.

El detenido junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.