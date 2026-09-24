Detenido en El Puerto (Cádiz) un fugitivo con cinco requisitorias judiciales y cinco meses en paradero desconocido

Detenido en El Puerto tras permanecer cinco meses en paradero desconocido. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a un hombre al que le constaban cinco requisitorias judiciales en vigor, incluida una que ordenaba su ingreso en prisión, tras iniciar una investigación con el objetivo de determinar su localización, ya que llevaba aproximadamente cinco meses en paradero desconocido.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, las primeras pesquisas permitieron determinar que, pese a las informaciones iniciales que apuntaban a que podría haberse ocultado en otra localidad, el fugitivo continuaba ocultándose en El Puerto de Santa María. A partir de ese momento, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y localización que se prolongó durante las dos últimas semanas y que permitió finalmente detectar su presencia en la zona centro de la ciudad.

Así, durante la tarde del pasado 15 de septiembre, los agentes desplegaron un dispositivo destinado a localizar y detener al fugitivo, que al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a bordo de un patinete, iniciándose un seguimiento por distintas calles de la localidad. Finalmente, uno de los agentes consiguió interceptarlo, ofreciendo el detenido una fuerte resistencia durante el arresto y agrediendo violentamente al policía, al que llegó a golpear y morderle, provocándole lesiones.

La detención se produjo en una zona céntrica de la ciudad, donde varias personas se concentraron alrededor de los agentes, dificultando la intervención policial y la detención del fugitivo. Por ello, ante la elevada resistencia mostrada por el detenido y la situación generada en el lugar, fue necesaria la intervención de otros agentes de la UDEV y de efectivos de Seguridad Ciudadana, cuyo apoyo permitió finalmente reducirlo y proceder a su detención.

Tras ser trasladado a dependencias policiales, donde se practicaron las correspondientes diligencias, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.