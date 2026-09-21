Detenido el trabajador de un hotel de Algeciras por robar dinero y joyas de clientes en las habitaciones

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Algeciras a un trabajador de un establecimiento hotelero como presunto autor de varios robos cometidos en el interior de habitaciones de hotel, donde se habían sustraído joyas y dinero de los clientes cuando estos no estaban en el edificio.

La investigación, desarrollada por agentes del Grupo Segundo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Algeciras, se inició a raíz de varias denuncias relacionadas con la sustracción de efectos personales en habitaciones de un establecimiento hotelero, como ha informado la Policía en una nota.

Durante las pesquisas, los investigadores pudieron determinar que el detenido había aprovechado las facultades de acceso a las habitaciones que le otorgaba su puesto de trabajo, así como el conocimiento de los hábitos y rutinas de los huéspedes, para acceder a las mismas durante sus ausencias.

Una vez en el interior, presuntamente habría sustraído dinero, joyas y tarjetas bancarias. Así, habría utilizado los datos de las tarjetas sustraídas para realizar diversas compras de manera fraudulenta.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar al presunto autor de los hechos, esclarecer los robos investigados y recuperar parte de las joyas sustraídas.

Los investigadores realizaron también las gestiones necesarias para que las víctimas fueran resarcidas por los cargos correspondientes a las compras efectuadas de manera ilícita mediante sus tarjetas bancarias.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.