Detenidos en Cádiz tras hallar en su vehículo un arma larga de fuego lista para usar

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a dos personas como presuntas responsables de delitos relacionados con la tenencia ilícita de armas, tras localizar un arma larga de fuego municionada y lista para usar en el interior del vehículo en el que viajaban.

En una nota, la Policía ha detallado que los hechos ocurrieron este pasado miércoles, cuando una dotación policial observó a altura de la avenida Sanidad Pública de Cádiz un turismo que realizaba una maniobra considerada sospechosa y evasiva por la presencia de los agentes.

Ante esta circunstancia, se procedió a dar el alto al vehículo con el objetivo de identificar a sus ocupantes. Durante las comprobaciones realizadas, se detectó que el conductor tenía en vigor una requisitoria judicial con medidas de alejamiento dictadas por un órgano judicial. Por este motivo, se le practicó un cacheo superficial al conductor, localizando entre sus pertenencias un arma blanca.

Posteriormente, se realizó una inspección del vehículo, hallándose en el interior del maletero, con fácil acceso, un arma larga de fuego de cerrojo de calibre 308, que se encontraba oculta bajo varias bolsas de plástico y equipada con munición lista para su uso.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo que suponía la presencia de un arma de estas características, se procedió a la detención de los dos adultos que viajaban en el vehículo.

Ambos fueron informados de los derechos que les asisten y trasladados a dependencias policiales, mientras que el arma intervenida y el resto de efectos quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta para esclarecer el origen del arma intervenida y determinar todas las circunstancias relacionadas con los hechos.