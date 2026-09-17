Diputación de Cádiz presenta un plan para la modernización digital de ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes

La presidenta de la Diputación Provincial gaditana, Almudena Martínez, en la presentación este jueves del Plan AIDA - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha presentado este jueves el Plan AIDA, que persigue que la modernización digital llegue a todos los puntos de la provincia de Cádiz, incluido los ayuntamientos gaditanos de menos de 25.000 habitantes a concejales y presidentes de Entidades Locales Autónomas.

Dicho plan, cuyas siglas significan Acciones Integradas para la Digitalización de Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, va a contar con un presupuesto de tres millones de euros, ha indicado Diputación.

La presidenta ha estado acompañada en este encuentro informativo por el vicepresidente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación, Andrés Clavijo, así como por el vicepresidente tercero y diputado responsable de Epicsa, la empresa Provincial de Información y telecomunicaciones de la Diputación, Jacinto Muñoz.

Ambas entidades, IEDT y Epicsa, serán las encargadas de llevar a cabo el Plan AIDA.

Las entidades beneficiarias son los ayuntamientos gaditanos de menos de 25.000 habitantes, así como las Entidades Locales Autónomas (ELA) vinculadas a dichos ayuntamientos.

Para Almudena Martínez, se trata de un plan "para quienes más necesitan el apoyo de la Diputación", poniendo el foco en que "el tamaño de un municipio no sea obstáculo para que pueda prestar unos servicios públicos modernos, eficaces y de calidad en un entorno cada vez más digital".

Así, con el Plan AIDA la institución provincial busca la transformación digital municipal en las poblaciones más pequeñas, mejorando tanto los medios tecnológicos como la capacidad tecnológica de los consistorios. Una transformación que, gracias a esta iniciativa, no tendrá coste económico para los ayuntamientos destinatarios.

La dotación, renovación y modernización que se va a afrontar desde el Plan AIDA englobará necesidades de equipamientos informáticos de los ayuntamientos tanto a nivel de usuario como a nivel de infraestructuras.

En este sentido, va a abarcar equipamientos como el Sistema de Pleno de Videoacta para estos ayuntamientos; sistemas de copias de seguridad; puestos de trabajo híbridos, incluyendo ordenadores portátiles, ordenadores de mesa o escritorio, monitores, lectores de tarjetas, licencias informáticas; sistemas de videoconferencia; infraestructura de red wifi o escáner de documentos, entre otros.

Desde la Diputación se ha prestado especial atención a que sea una iniciativa que responda a las necesidades reales planteadas por los consistorios. Por ello, Epicsa ha realizado un estudio previo sobre la situación de partida de los municipios gaditanos con menos de 25.000 habitantes.

La primera edición de este plan abarcará el periodo 2027-28, puesto que su periodicidad va a ser bienal.

Un total de 20 poblaciones destinatarias de este plan han contado en este encuentro con representación institucional.

A la presentación del AIDA en el Salón Regio de la Diputación han asistido los alcaldes o alcaldesas de Alcalá del Valle, Algar, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, El Bosque, Espera, Paterna, Prado del Rey y Puerto Serrano. También han participado en la convocatoria los presidentes de las ELA de Tahivilla y de Zahara de los Atunes y los concejales y concejalas de Alcalá de los Gazules, Bornos, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, Olvera, Torre Alháquime, Ubrique y Zahara de la Sierra.

El resto de entidades destinatarias ha excusado su asistencia, si bien ha tenido conocimiento de la iniciativa, trasladada desde la Presidencia de la Diputación de Cádiz.