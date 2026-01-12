Diputación de Cádiz realiza un minuto de silencio en señal de "repulsa por el asesinato de la vecina de Olvera"

Minuto de silencio en la Diputación por la muerte de una mujer en Olvera este domingo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha organizado un minuto de silencio a las puertas del Palacio Provincial como muestra de "condolencia y repulsa" por el crimen de la vecina de Olvera en la madrugada del pasado domingo presuntamente a manos de su marido, que está detenido.

El vicepresidente primero de la Institución provincial, Juancho Ortiz, ha encabezado este acto al que se han sumado miembros del equipo de gobierno y del resto de grupos de la Corporación, así como el alcalde de Cádiz, Bruno García, la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Blanca Merino, y representantes de otras administraciones, así como personal de la Diputación y otros ciudadanos.

Ortiz ha querido transmitir la "solidaridad y cariño" de la Corporación provincial a los hijos y demás familiares de la víctima, así como al pueblo de Olvera.

Además, el vicepresidente ha recalcado la "unidad no solo del conjunto de la Diputación, sino también del resto de instituciones públicas en la condena de la violencia machista y la necesidad de hacer un frente común contra esta lacra".