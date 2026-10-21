Dos detenidos en Algeciras tras ser sorprendidos con más de medio kilo de cocaína en su vehículo

Shanel, una perra especializada en la detección de sustancias estupefacientes, junto a la cocaína encontrada en un vehículo en Algeciras. - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Algeciras a dos personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, tras intervenir 545 gramos de cocaína que transportaban ocultos en el interior de un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de septiembre cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) realizaban labores de vigilancia y control en la autovía A-7 e interceptaron un vehículo en el que viajaban dos personas, ha indicado la Policía en una nota.

Durante la inspección del turismo, los agentes contaron con la colaboración de Shanel, una perra especializada en la detección de sustancias estupefacientes.

Su intervención permitió localizar un compartimento oculto bajo los asientos, donde se encontraron varios envoltorios con una sustancia pulverulenta de color blanco. Tras las comprobaciones oportunas, la sustancia resultó ser cocaína, con un peso total de 545 gramos.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos que desarrolla la Policía Nacional para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, en consonancia con los objetivos establecidos en el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.