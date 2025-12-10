Dos detenidos en Los Barrios (Cádiz) con más de 1.700 pastillas de un fármaco para trastornos neurológicos y de ansiedad

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Los Barrios (Cádiz) a dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico ilícito de fármacos cuando viajaban en un vehículo con más de 1.700 pastillas de Rivotril, cuyo principio activo es el clonazepam, una benzodiacepina utilizada en el tratamiento de trastornos neurológicos y de ansiedad.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 6 de diciembre cuando los agentes observaron a un vehículo que, al percatarse de su presencia, realizó maniobras que levantaron las sospechas. Una vez interceptado, pudieron comprobar que transportaba en su interior un gran número de cajas que contenían en su interior pastillas de Rivotril.

El Rivotril, cuyo principio activo es el clonazepam, es una benzodiacepina utilizada en el tratamiento de trastornos neurológicos y de ansiedad. En el mercado negro se emplea de diversas maneras, incluyendo su posible uso en la elaboración del karkubi, una peligrosa droga que se obtiene al mezclar benzodiacepinas con hachís y otros compuestos.

Su consumo puede provocar efectos altamente nocivos, como alucinaciones, agresividad extrema y un estado de desconexión con la realidad, según ha explicado la Guardia Civil.

Por ello, al no presentar los dos ocupantes del vehículo ningún documento que acreditara la legalidad del transporte de esos medicamentos, fueron detenidos como presuntos autores de un delito tráfico ilícito de fármacos.