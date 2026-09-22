Dos detenidos al desarticular una vivienda en El Puerto (Cádiz) donde se vendía y consumía droga

Archivo - Imagen de archivo de la comisaría. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María han desarticulado un activo punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes ubicado en la barriada de Los Milagros y ha detenido a dos personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

La investigación se inició en el marco de la operación Triada, tras obtener informaciones que apuntaban a que los moradores de una vivienda de esta barriada portuense se estarían dedicando presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes, principalmente heroína, cocaína y mezclas de ambas sustancias, como ha indicado la Policía en una nota.

Los investigadores llevaron a cabo numerosas vigilancias y pesquisas policiales durante diferentes días de la semana y en distintas franjas horarias. Estas actuaciones permitieron comprobar la presencia habitual de numerosas personas, con un perfil compatible con el de consumidores de drogas, que accedían al inmueble y abandonaban el lugar poco después.

De esta manera, se pudo determinar que las transacciones de droga y dinero se realizaban en el interior de la vivienda. Los compradores accedían hasta la puerta del domicilio, donde eran atendidos por los investigados y se efectuaban las presuntas ventas.

Durante la investigación también se constató que el inmueble disponía de hasta tres puertas, utilizadas como medida de seguridad para dificultar una posible intervención policial, y que los sospechosos contarían con personas encargadas de alertar sobre la presencia de agentes en las inmediaciones.

Además de utilizarse presuntamente como punto de venta, el inmueble era empleado para el consumo de las sustancias adquiridas. Para ello disponía de dos estancias habilitadas para el consumo de droga.

En el momento de llevarse a cabo la entrada y registro, los agentes localizaron en el interior a varias personas que se encontraban en el lugar consumiendo sustancias estupefacientes.

La operación culminó con la entrada y registro del domicilio, realizada en virtud del correspondiente mandamiento judicial.

Durante el registro domiciliario, se intervinieron 54,53 gramos de cocaína, diez gramos de heroína, 26 gramos de sustancias de corte, dos balanzas de precisión, 1.496,10 euros en efectivo fraccionados en billetes y monedas,

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, los dos detenidos quedaron en libertad con cargos.