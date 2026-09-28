Dos detenidos por el hurto de un reloj valorado en 9.000 euros y otros objetos en un club de golf de Sotogrande (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SAN ROQUE (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil de Algeciras (Cádiz), adscritos al Puesto Principal de Guadiaro, han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de hurto cometido en las instalaciones de un club de golf de Sotogrande, en término municipal de San Roque, donde sustrajeron, entre otros objetos, un reloj de gama alta valorado aproximadamente en 9.000 euros.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien informó de la sustracción de un bolso de playa que contenía diversos efectos personales, tarjetas bancarias, 2.800 euros en efectivo y el reloj de gama alta, ha informado el Instituto Armado en una nota.

La investigación permitió identificar a los sospechosos y el vehículo utilizado para abandonar el lugar de los hechos, además de situar a los sospechosos en un apartamento de alquiler vacacional ubicado en el municipio malagueño de Casares.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del inmueble, que culminó con la detención de los presuntos autores del hecho. Uno de ellos opuso una violenta resistencia y tuvo que ser reducido por los agentes actuantes.

Una vez controlada la situación, se procedió al registro del apartamento, que había sido previamente autorizado por la autoridad judicial, encontrándose en el lugar parte del dinero sustraído.

Los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de los juzgados de Estepona, en la provincia de Málaga.

La Guardia Civil continúa realizando gestiones de investigación al objeto de localizar el reloj y el resto de efectos sustraídos que aún no ha sido localizados.