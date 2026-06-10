Dos detenidos y un joyero investigado por el robo de las joyas de la Virgen del Rosario en Ubrique (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

UBRIQUE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos personas en Ubrique por su presunta participación en el robo de las joyas de Virgen del Rosario y está investigando a un joyero de la localidad que compró algunas de las piezas sustraídas a un precio "irrisorio" y a sabiendas de que eran de procedencia ilícita.

En un comunicado, el Instituto Armado ha señalado que los presuntos autores del robo frecuentaban los oficios religiosos en la iglesia para recabar información previa de las medidas de seguridad de la parroquia.

Los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana, cuando el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la O denunció a la Guardia Civil un hurto cometido en el interior de la misma. Así, relató que los responsables habían sustraído las joyas que lucía la imagen de la Virgen del Rosario, que habían sido donadas desde hace muchas generaciones por distintos feligreses como muestra de devoción.

Tras realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos y recabar distintas testificales, los agentes pudieron conocer que, en los días previos al robo, dos conocidos delincuentes de la localidad habían estado asistiendo a los oficios. Este hecho era "bastante poco habitual", sobre todo porque prestaban poca atención al desarrollo de los mismos.

La experiencia de los guardias civiles y el conocimiento de primera mano de la población, hizo que localizaran de manera inmediata a estas dos personas, quienes incurrieron en varias contradicciones en sus declaraciones y reconocieron finalmente ser los autores del robo.

En su declaración aseguraron haber tirado varias de las joyas al pensar que carecían de valor, un hecho que fue desmontado por los agentes ante el convencimiento de que las ocultaban para venderlas posteriormente.

De igual forma, los guardias civiles recabaron indicios que apuntaban a que habían llevado algunas piezas a un joyero de Ubrique, que se las había comprado a sabiendas de que eran robadas, pagando un precio muy inferior al del mercado. Ante esto, se procedió a su investigación como presunto autor de un delito de receptación.

Tras recuperar la práctica totalidad de las joyas sustraídas y constatar la autoría de los hechos investigados, se procedió a la detención inmediata de estas dos personas por un delito de hurto, pasando a disposición judicial este pasado martes.