Dos detenidos en una narcolancha en Chipiona (Cádiz) tras una persecución con "continuos intentos de colisión"

Narcolancha interceptada en Chipiona. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas cuando tripulaban una embarcación semirrígida dedicada al abastecimiento del narcotráfico a una milla de la costa de Chipiona (Cádiz), donde tras intentar huir los agentes del Servicio Marítimo se vieron inmersos en una "arriesgada navegación en la que tuvieron que evitar continuos intentos de colisión".

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos tuvieron lugar el sábado 29 alrededor de las 15 horas cuando la Central Operativa detectó, a través del SIVE, una embarcación semirrígida, de 12 metros de eslora y tres motores de 300 cv cada uno, de las dedicadas al narcotráfico que navegaba de manera sospechosa a unas millas de las costas de Chipiona con la clara intención de realizar cambios de tripulación o abastecimiento de narcologística en alta mar.

De manera simultánea, sin perder el control continuo a través de este sistema, los agentes de la Central organizaron un dispositivo por mar con el Servicio Marítimo Provincial por la zona. Una vez que los agentes localizaron a la semirrígida, esta emprendió la huida y los guardias civiles del Servicio Marítimo se vieron inmersos en una "arriesgada navegación en la que tuvieron que evitar continuos intentos de colisión".

Finalmente, tras un complicado seguimiento, que alcanzó varias millas, lograron detener a la embarcación de alta velocidad y, tras asegurar la semirrígida, detuvieron a sus dos tripulantes por un delito de contrabando, que además, ofrecieron resistencia durante la detención.