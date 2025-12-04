A prisión tras ser sorprendido conduciendo con 150 tabletas de hachís por la carretera de Algodonales (Cádiz)

Tabletas de hachís incautadas en un control policial en la carretera de Algodonales (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

ALGODONALES (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un hombre, vecino de Alicante y que ya ha ingresado en prisión, tras ser sorprendido conduciendo un turismo con 150 tabletas de hachís en su interior por la carretera A-384, en el término municipal de Algodonales.

El turismo, que fue interceptado en un control de personas y vehículos para la prevención de la Seguridad Ciudadana, transportaba en su interior, ocultas entre útiles para la práctica de pesca, las tabletas de hachís, que arrojaron un peso total de 15,7 kilos, ha informado la Guardia Civil en una nota.

El servicio tuvo lugar el pasado 2 de diciembre durante un control realizado por la Unidad de Seguridad Ciudadana de Villamartín y la Unidad Cinológica de la Comandancia de Cádiz y enmarcado en un dispositivo dedicado a la lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando en las principales vías de comunicación de la provincia y sus inmediaciones.

Los guardias civiles procedieron a dar el alto a un vehículo que, al detectar la presencia policial, comenzó a realizar maniobras sospechosas hasta aproximarse al control, donde fue interceptado. Tras identificar al conductor y único ocupante del turismo, los agentes perciben un fuerte olor proveniente de la parte trasera del mismo, que se encontraba repleto de útiles y enseres personales necesarios para la práctica de pesca.

Ante la sospecha de que el fuerte olor pudiera provenir de la tenencia de sustancias estupefacientes, los agentes procedieron a un registro superficial a las pertenencias del conductor y a una inspección más minuciosa del vehículo. Como resultado de esta inspección se localizaron, oculta bajo la ropa y diverso material de pesca, una bolsa de rafia que contenía 150 tabletas de hachís.

Por todo ello se procedió a la detención de J.A.S., de 30 años de edad y vecino de la localidad de Alicante, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.