Dos detenidos tras persecución por la A-4 y esteros de Puerto Real (Cádiz) que acabó con varios agentes lesionados

Vehículo protagonista de una persecución policial y droga incautada en el proceso. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a dos varones, de 39 y 59 años de edad y con antecedentes, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, atentado contra agente de la autoridad y contra la seguridad vial, después de que protagonizaran una huida "de extrema gravedad" por la autovía A-4 y por el casco urbano y la zona de esteros de Puerto Real que acabó con varios policías heridos durante el arresto.

El caso más grave es el de un funcionario con una fractura en el brazo derecho y que se encuentra a la espera de intervención quirúrgica, como se ha indicado la Policía en una nota, en la que ha añadido que el resto de los agentes sufrió policontusiones y lesiones de diversa consideración.

La intervención tuvo lugar en la noche del pasado 2 de abril, cuando agentes de la Brigada de Policía Judicial llevaban a cabo un dispositivo específico contra el denominado petaqueo, el abastecimiento logístico de narcolanchas en la Bahía de Cádiz.

Durante el operativo, los agentes detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad realizando "maniobras temerarias". El turismo había sido identificado como objetivo en una investigación iniciada el pasado mes de febrero sobre un individuo conocido y presunto responsable de la distribución de sustancias estupefacientes en la zona.

Al intentar dar el alto al vehículo mediante señales acústicas y luminosas, el conductor hizo caso omiso y efectuó un giro brusco de 180 grados en una rotonda, embistiendo frontalmente a uno de los vehículos policiales. Tras el impacto, emprendió la huida a gran velocidad, llegando a circular en sentido contrario y obligando a otros conductores a realizar maniobras evasivas para evitar colisiones.

La persecución se prolongó hasta una zona de esteros situada en el diseminado Valvanera, en Puerto Real. Durante la huida, el copiloto arrojó por la ventanilla una bolsa de plástico de color rosa que contenía 200 gramos de cocaína.

Finalmente, el vehículo de los sospechosos quedó encallado en un carril anexo debido al mal estado del terreno, lo que permitió su interceptación. Ambos ocupantes intentaron huir a pie y ofrecieron una resistencia "activa y violenta" contra los agentes intervinientes, provocando que, a consecuencia del forcejeo y de la colisión previa, cuatro policías nacionales resultaran heridos.

En la inspección ocular del vehículo, los agentes hallaron restos de cocaína esparcidos por los asientos y el salpicadero, lo que apunta a que los detenidos habrían intentado deshacerse de una mayor cantidad de droga durante la persecución. Asimismo, se constató que el conductor carecía de permiso de conducción en vigor por pérdida de vigencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto Real en funciones de guardia, cuyo titular decretó el ingreso en prisión de ambos.