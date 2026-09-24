Dos detenidos por presunto intrusismo en el ámbito de la seguridad privada en una discoteca y lesiones en Rota

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CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Rota (Cádiz) a dos personas como presuntas responsables de delitos de intrusismo en el ámbito de la seguridad privada y lesiones, al haber realizado presuntamente funciones propias del personal de seguridad privada sin disponer de la correspondiente habilitación legal, interviniendo en diferentes incidentes con clientes durante la temporada de apertura de una conocida discoteca ubicada en Costa Ballena.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició a raíz de varias actuaciones llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana con motivo de distintos incidentes protagonizados presuntamente por trabajadores del establecimiento.

Uno de estos episodios tuvo como resultado la lesión de un joven, que precisó asistencia sanitaria y posterior tratamiento médico debido a la entidad de las lesiones sufridas. Durante las actuaciones policiales también se constató el empleo, en alguna de las intervenciones, de material no reglamentario, entre ellos aerosoles de defensa.

Además, paralelamente, la Policía Nacional, en colaboración con la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, había detectado diversas irregularidades administrativas relacionadas con el funcionamiento del establecimiento, algunas de ellas vinculadas al aforo, las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las condiciones autorizadas para su actividad.