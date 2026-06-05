Dos detenidos de una red dedicada a captar mujeres para explotarlas sexualmente en pisos de Jerez (Cádiz)

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Cádiz han detenido a dos personas que presuntamente se dedicaban a captar mujeres en situación de vulnerabilidad, tanto en su país de origen como ya en territorio nacional, para posteriormente trasladarlas hasta Málaga y explotarlas sexualmente en distintos pisos ubicados principalmente en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Las víctimas, cuyo número se eleva a ocho por el momento, contraían una deuda de hasta 5.000 euros por el traslado y debían entregar el 50% de los beneficios obtenidos mediante la prestación de servicios sexuales, ha indicado la Policía en una nota.

Dentro de la operación Aragua, el pasado 20 de mayo se realizaron tres registros simultáneos en un domicilio de Estepona (Málaga), así como en dos inmuebles utilizados para el ejercicio de la prostitución en Jerez de la Frontera, todo ello a raíz de los indicios obtenidos durante la investigación.

Como resultado del registro efectuado en Estepona fue detenida una persona, interviniéndose un dron, un teléfono móvil, un disco duro, un ordenador personal, 250 euros en efectivo y varias armas de aire comprimido presuntamente modificadas y consideradas prohibidas.

En el domicilio del detenido se encontraba un menor de 21 meses de edad. Los agentes observaron "graves condiciones de insalubridad" en la vivienda, donde había restos de cocaína al alcance del menor. Es por eso que se activó el protocolo correspondiente a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

El menor fue trasladado a un centro sanitario, donde permanece ingresado tras haber dado positivo en cocaína y presentar síntomas compatibles con síndrome de abstinencia.

Los registros realizados en los pisos de prostitución de Jerez de la Frontera permitieron identificar a ocho potenciales víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Durante la investigación, los agentes comprobaron "las duras condiciones" a las que eran sometidas las mujeres explotadas. Las víctimas compartían habitaciones y camas, llegando a dormir dos mujeres en la misma cama en la que posteriormente se realizaban los servicios sexuales. Además, debían interrumpir sus descansos cuando llegaban clientes.

Las mujeres eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana, siendo además incitadas al consumo de sustancias estupefacientes y obligadas presuntamente a suministrarlas a los clientes. Asimismo, se encontraban permanentemente vigiladas mediante cámaras de seguridad instaladas en los inmuebles.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado viernes 22 de mayo, decretándose su ingreso en prisión.