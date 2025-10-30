Dos detenidos en Sanlúcar (Cádiz) al desmantelar tres plantaciones de marihuana ocultas en invernaderos de tomates

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas tras llevar a cabo una operación en la zona de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en la que se han desmantelado tres plantaciones de marihuana camufladas en invernaderos dedicados aparentemente al cultivo de tomates.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda descubrieron cómo los invernaderos agrícolas se estaban utilizando de forma paralela para la producción de cannabis.

Los invernaderos mantenían una actividad comercial normal, destinada al cultivo de tomates, sin embargo, una parte de las instalaciones se empleaba para el cultivo ilícito de marihuana. Para evitar ser detectados, los responsables ocultaban las plantas entre otras de gran porte y envergadura, que servían de barrera visual y térmica, ha explicado la Policía.

En este sentido, ha indicado que no obstante, los investigadores lograron identificar y localizar las tres plantaciones tras una exhaustiva labor de seguimiento y análisis. La marihuana cultivada en este tipo de estructuras presenta un mayor desarrollo y rentabilidad, lo que convierte los invernaderos en un recurso muy atractivo para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, ha señalado la Policía.