Seis detenidos en Cártama (Málaga) por cultivar marihuana en una finca en plantaciones exterior e 'indoor'

Archivo - Imagen de archivo de un operativo de la Guardia Civil de Málaga para la desarticulación de un entramado de cultivo y venta de marihuana. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado la denominada operación 'Dealbis', gracias a la cual se ha detenido a seis personas, dos de ellas ya en prisión, y se han desarticulado dos plantaciones de marihuana en una finca ubicada en la localidad de Cártama (Málaga), en la comarca del Valle del Guadalhorce.

Según el relato de la Benemérita difundido en un comunicado, la operación se inició tras los indicios que apuntaban a que en esa finca se pudiera estar cometiendo algún tipo de actividad ilícita, lo que llevó a los investigadores a centrarse en conocer las personas que frecuentaban el lugar y el tipo de actividad que se desarrollaba en su interior.

Pocas semanas más tarde, los agentes tenían identificadas a las seis personas que entraban y salían de manera frecuente de la finca, todas ellas con antecedentes por delitos contra la salud pública. Además, las pruebas obtenidas apuntaban a que se estaría desarrollando una actividad relacionada con el tráfico de drogas, especialmente con marihuana.

Con estos indicios se solicitó autorización judicial para realizar una entrada y registro en la citada ubicación, lo que llevó a los agentes a descubrir las plantaciones de marihuana.

En la plantación 'outdoor', que estaba camuflada entre árboles y plantas autóctonas de grandes dimensiones, había 120 plantas en floración, alcanzando alguna de ellas los tres metros de altura. Y la plantación 'indoor' disponía de 415 plantas en fase de crecimiento.

En el registro los agentes hallaron una escopeta de cañones recortados municionada, una pistola detonadora manipulada para usar munición real y un machete de grandes dimensiones.

MÁS DE 500 PLANTAS Y MÁS DE 20 KILOS DE COGOLLOS

La operación se ha saldado con la desarticulación de dos plantaciones de marihuana, la aprehensión de 535 plantas de esta droga, 23 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y dispuestos para ser distribuidos, y 1,6 kilogramos de hachís, además de numeroso material para la instalación del laboratorio de drogas.

De igual manera, se pudo determinar que la finca tenía un enganche ilegal de fluido eléctrico que daba corriente a todas las estancias de la parcela.

La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Cártama; y tras ser puestos a disposición judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga decretó el ingreso en prisión de dos de los seis detenidos en la operación.