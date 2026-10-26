Dos fallecidos tras una colisión entre dos parapentes en Algodonales (Cádiz)

Un helicoptero sanitario antes de despegar para una emergencia. - 112 ANDALUCÍA

ALGODONALES (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Dos personas han fallecido este lunes en un accidente por colisión entre dos parapentes en Algodonales (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En una nota ha explicado que los hechos ocurrieron sobre las 12,30 horas de este lunes, cuando el teléfono 112 ha atendido el primero de varios avisos que alertaban de una colisión entre dos parapentistas en la zona de despegue de Levante en la ladera sur, en una zona de difícil acceso.

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente para dos heridos, a uno de los cuales estaban realizando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Así, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local de Algodonales, al Centro de Control del Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate, movilizándose hasta al lugar de los hechos un helicóptero sanitario y otro de rescate de la Guardia Civil.

Por su parte, los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento de las dos personas, de las que no han trascendido más datos hasta el momento.