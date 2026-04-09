Dos personas se suben a una grúa de Navantia San Fernando (Cádiz) en protesta porque no son contratados en el sector

Archivo - Astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz) - NAVANTIA - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Dos personas permanecen subidos a una grúa de las instalaciones de Navantia en San Fernando (Cádiz) desde este miércoles en señal de protesta al no ser contratados, argumentando que existen "listas negras" en el sector del metal y no los contratan tras ser despedidos en 2020 por "represión sindical" al ser de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM).

En este sentido, fuentes de Navantia han asegurado que "no hay listas negras" y han recordado que "el acceso a la plantilla de Navantia se hace mediante un proceso reglado y acordado con la parte social para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad". Igualmente, han indicado en cuanto a la contratación de industrias auxiliares, que Navantia "contrata servicios y no decide qué personas los realizan, más allá del respeto a la legalidad en lo relativo a los trabajadores subrogables".

Además, Navantia ha indicado que ahora mismo la prioridad es "la seguridad" de estas dos personas, por lo que se les ha facilitado comida y agua y se le va a llevar también unas mantas.

Por su parte, las dos personas subidas a la grúa han desplegado una pancarta y han afirmado que "el sindicalismo no es delito" tras insistir en que hay listas negras al señalar que fueron "despedidos en 2020 por represión sindical, según reconoce una sentencia".

"Nosotros somos sindicalistas que lo único que hemos hecho es defender los derechos de los trabajadores y por ese motivo en la Bahía de Cádiz estamos represaliados y aunque hay un llamamiento por parte de la patronal de que hacen falta soldadores cualificados, a nosotros no nos dan trabajo", han asegurado en un video colgado en las redes sociales de CTM.

Además, han afirmado que "la única interlocutora válida" para bajarse de ahí "es María Jesús Montero, que todavía tiene bastante poder y ella sabe que esto está sucediendo".