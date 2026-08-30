Ecologistas alertan de la "acumulación de microplásticos y otros residuos" en fondos marinos del Estrecho de Gibraltar

Verdemar advierte de la "acumulación" de residuos en fondos marinos del Estrecho de Gibraltar. - VERDEMAR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

CÁDIZ 30 Ago. (EUROPA PRESS) - La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha alertado este domingo de la "acumulación" en los fondos marinos del entorno de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental de "microplásticos y otros residuos" vinculados al proyecto 'Eastside' o 'Marina Este' de Gibraltar.

Así lo ha indicado la organización ecologista en una nota en la que ha señalado que "se están utilizando materiales procedentes de un vertedero de residuos de Gibraltar, con presencia de residuos peligrosos y todo tipo de plásticos, que están siendo arrastrados y dispersados por el medio marino".

Como consecuencia, "los fondos están acumulando microplásticos, partículas y otros residuos, alterando un ecosistema marino de enorme valor ecológico y pesquero", advierten desde Verdemar.

La organización considera que "se está acabando con los fondos marinos de este sector del Estrecho Oriental", y advierte de que "la acumulación de residuos y microplásticos afecta especialmente a los organismos que viven en los sedimentos y a las especies filtradoras, pero también puede repercutir sobre toda la cadena trófica, y sobre las poblaciones de peces que utilizan estos fondos como zonas de alimentación, refugio y reproducción".

Según agregan desde Verdemar, "la afección alcanza especialmente al entorno del caladero de La Atunara, donde la pesca artesanal mantiene una actividad tradicional y de gran importancia para la economía de la barriada". Los pescadores --continúa advirtiendo la organización-- "están viendo cómo el deterioro de los fondos y la presencia de residuos comprometen las zonas donde desarrollan su actividad".

Entre las especies que forman parte de estos ecosistemas se encuentran la almeja fina ('Callista chione'), el berberecho ('Acanthocardia tuberculata'), el berberecho espinoso ('Acanthocardia aculeata'), la concha negra ('Glycymeris nummaria'), la vieira ('Pecten maximus' y 'Pecten jacobaeus'), la coquina ('Donax trunculus'), la chirla ('Chamelea gallina') y el longueirón o navaja ('Solen marginatus'), además de gasterópodos, crustáceos, poliquetos y numerosas especies de peces vinculadas al ecosistema bentónico.

Los microplásticos constituyen "una de las principales preocupaciones" de Verdemar, desde donde señalan al respecto que estas partículas "pueden permanecer durante largos periodos en los sedimentos, ser ingeridas por organismos marinos y pasar a través de la cadena alimentaria".

"La alteración de las comunidades bentónicas supone además una pérdida de las fuentes de alimentación de numerosas especies de peces de interés para la pesca artesanal", alertan también desde Verdemar, organización que recuerda también que "la zona afectada se encuentra en el entorno de la ZEC Estrecho Oriental, integrada en la Red Natura 2000", y que sus fondos arenosos corresponden "en buena parte al Hábitat de Interés Comunitario HIC 1110, un hábitat fundamental para la biodiversidad marina".

La organización considera "especialmente grave" que un espacio marino protegido "pueda estar recibiendo materiales procedentes de un vertedero sin que exista una respuesta contundente ante la acumulación de residuos y plásticos en los fondos".

Según Verdemar, el proyecto 'Marina Este (Eastside)' contempla la construcción de un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, mediante la creación de una superficie superior a 300.000 metros cuadrados ganada al mar.

Para Verdemar, "no se puede permitir que la creación de esta nueva superficie gane terreno al mar a costa de destruir los fondos marinos y poner en riesgo los recursos pesqueros de La Atunara".

La organización reclama que "se conozca públicamente la composición de los materiales utilizados en los rellenos", y que "se realicen análisis independientes de los fondos, sedimentos, agua y organismos marinos, especialmente para determinar la presencia de microplásticos, hidrocarburos, metales pesados y otros contaminantes".

Finalmente, Verdemar advierte de que el Estrecho Oriental "no puede convertirse en un vertedero bajo el agua", y reclama la "protección inmediata" de los fondos marinos, de la ZEC y de la pesca artesanal de La Atunara, "antes de que el deterioro sea irreversible".