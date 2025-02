Una edil de IU en Medina (Cádiz) abandona el Gobierno municipal y pasa al Grupo Mixto por discrepancias con el alcalde

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Una concejal de IU del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) ha presentado su renuncia a seguir formando parte del grupo municipal de IU para pasar al grupo mixto por discrepancias con el alcalde. Cabe recordar que el gobierno municipal recae sobre IU al contar para su investidura, que no gobierno, con el apoyo del PP, por lo que ahora queda en minoría con repecto al principal grupo de la oposición, el PSOE.

Las elecciones de mayo de 2023 depararon en Medina Sidonia un resultado igualado a concejales, siete, entre PSOE --con mayor número de votos-- e IU, por lo que los tres ediles obtenidos por el PP valieron para decantar la Alcaldía, ya que aunque PSOE e IU llegaron a un paco a nivel provincial de apoyarse para que gobernara el más votado de los dos, en Medina se saltaron el acuerdo y el alcaldable de IU se valió del apoyo del PP en el Pleno de investidura para obtener el gobierno del municipio y mandar al PSOE a la oposición, que cada cierto tiempo reclama a IU que haga valer el citado acuerdo en el municipio.

Así, con la marcha del equipo de gobierno y del grupo de IU de la concejal, IU queda en el gobierno con seis concejales, por siete del PSOE, tres del PP y la edil dimitida en el grupo mixto.

La concejal, según ha señalado en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, ha argumentado su dimisión por su "negativa a seguir formando parte de un gobierno con José Manuel Ruiz al frente de la alcaldía". "La situación es insostenible. Este señor no me representa ni como alcalde de IU ni como político de izquierdas, pero sobre todo estoy en total desacuerdo con la desastrosa gestión que está desarrollando en el municipio", ha afirmado.

Entre los episodios de discrepancias que relata se encuentra su destitución como concejala de Urbanismo y expulsión de la junta de gobierno local, siendo posteriormente readmitida otorgándole la concejalía de Medio Ambiente "en la que tampoco se me ha dejado apenas trabajar". "Mi conciencia no me permite seguir apoyando una gestión con este señor al frente", ha afirmado.