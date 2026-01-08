Jimena (Cádiz) recupera la conexión a internet y estudia pedir declaración de zona catastrófica tras daños por borrasca

Carril de Jimena de la Frontera lleno de barro y sedimento como consecuencia de la borrasca Francis - AYUNTAMIENTO DE JIMENA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Tras más de cuatro días sin telecomunicaciones debido a los efectos de la borrasca 'Francis', el municipio gaditano de Jimena de la Frontera va recuperando poco a poco la normalidad al estar ya operativa la conexión a internet y la cobertura móvil, además de plantearse desde el Ayuntamiento el solicitar la declaración de zona catastrófica para hacer frente a los daños provocados el pasado 4 de enero por las abundantes lluvias, que dejaron 280 litros en un día.

El alcalde de Jimena, Fran Gómez, ha lamentado a Europa Press que hayan estado "totalmente incomunicados" durante cuatro días, afectando a servicios básicos en farmacias, cajeros automáticos o del propio Ayuntamiento, que no ha podido realizar trámites telemáticos ni contaba con línea telefónica, así como problemas en el centro de salud.

Ante esta situación "increíble y vergonzosa", en palabras del alcalde, este ha avanzado que pedirá reunirse con las compañías telefónicas que operan en el municipio para tratar de poner una solución permanente a un problema que como ha advertido "no es la primera vez que ocurre". De hecho, en 2025 también estuvieron varios días sin comunicaciones por las lluvias torrenciales que cayeron entonces.

"Lo que nos sorprende de todo esto es la pasividad y sobre todo la falta de comunicación por parte de las compañías telefónicas cuando hoy en día los consideramos servicios esenciales de funcionamiento", ha manifestado Fran Gómez, quien ha indicado que en este caso los problemas de cobertura se solventaron durante la tarde del miércoles a través de una medida provisional.

Además de abordar el tema de la conexión a internet con la operadora responsable, el alcalde ha comentado que se está estudiando el solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de zona catastrófica por los daños derivados de la borrasca, que ha dejado carreteras y viviendas inundadas, así como daños en infraestructuras eléctricas anegadas que ha provocado apagones en el pueblo.

"Creemos que se reúnen las condiciones para solicitarlo", ha confiado el alcalde, quien ha lamentado los destrozos ocasionados por las lluvias torrenciales del domingo, como caminos rurales intransitables por la crecida del río Hozgarganta, donde se trabaja para recuperar la normalidad, o viviendas que han acabado sumergidas bajo el agua y a cuyas familias se trata de ayudar desde el Ayuntamiento.

El pasado domingo, debido a las lluvias, el pueblo de Jimena se quedaba sin telecomunicaciones, una avería presumiblemente por las inundaciones de ese 4 de enero. Este miércoles, tras estar en contacto con la Junta de Andalucía, se informó de que se estaban realizando trabajos para la instalación de una línea provisional que pudiera restablecer el servicio, pidiendo a los vecinos que pusieran las correspondientes reclamaciones ante las empresas suministradoras del servicio o la Oficina de Atención al Consumidor.

Este municipio de la comarca del Campo de Gibraltar fue uno de los más afectados por la borrasca 'Francis' el pasado domingo, llegando a estar incomunicado por carretera al inundarse la vía que la conecta con Algeciras y ordenándose la evacuación de 17 familias por la crecida del río Hozgarganta, que pudieron regresar a sus viviendas al día siguiente, tal y como decretó el consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en San Roque.