La emblemática Venta de Vargas en San Fernando (Cádiz), a un paso de firmar un preacuerdo de compra

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La emblemática Venta de Vargas en San Fernando (Cádiz), donde Camarón de la Isla actuó por primera vez cuando aún era un niño, está a un paso de formalizar el traspaso a un nuevo dueño, algo que presumiblemente se producirá en unos días, cuando los actuales propietarios del negocio se reúnan con el comprador para firmar un preacuerdo por unos tres millones de euros.

La familia Picardo, actual dueña de la mítica venta isleña, donde además se le dio forma a las tortillitas de camarones como se las conoce ahora, uno de los entrantes estrella de la gastronomía gaditana, anunciaron el pasado mes de enero la intención de vender el negocio ante la falta de relevo generacional.

En declaraciones a Europa Press, Suso Picardo, uno de sus propietarios ha confirmado que los abogados de ambas partes están en contacto para la reunión que se producirá en breve y en la que esperan firmar ese preacuerdo de compra con un empresario de La Isla aunque asentado en Madrid que ha mostrado interés por hacerse cargo del negocio.

No obstante, ha abogado por la prudencia, ya que "aunque la noticia esté en la calle, hasta que no se firme no hay nada". De hecho, ha hecho hincapié de que a pesar de llevar todo el año con el negocio en venta, ellos no han dejado de trabajar, y hoy mismo están preparándose ya para el fin de semana.

La Venta de Vargas es un restaurante tradicional de la Bahía de Cádiz que comenzó su andadura en 1921, bajo el nombre Venta Eritaña, pasando en 1937 a su nombre actual, cuando se hizo Juan Vargas con el negocio. Desde entonces ha sido regentado por cuatro generaciones de hosteleros que ahora ponen fin a esta unión.

El motivo es que no hay una quinta generación que se haga cargo de la Venta de Vargas y la única salida a esta problemática planteada desde la familia Picardo fue la de poner el cartel de "se vende".

Tras hacerse público en enero de este año su venta, este símbolo en el mundo flamenco, por haber acogido los inicios de Camarón de la Isla, recibió "muchos novios" procedentes de lugares como Sevilla, Córdoba o Madrid, y es ahora cuando parece que ya hay un comprador con intención de abonar la cantidad solicitada para tomar las riendas del negocio.

Como se ha señalado, un punto importante de este preacuerdo es que el nuevo dueño mantendría la esencia del negocio, con su gastronomía propia y las actuaciones flamencas que acoge este establecimiento cada fin de semana.

Lugar de obligada visita para quienes pasan por San Fernando, la noticia de su venta llegó a oídos del Ayuntamiento, que incluso mantuvo reuniones con la familia para abordar su puesta en el mercado y la posibilidad de que la administración local adquiriera el espacio en caso de no encontrar un comprador privado.

La alcaldesa, Patricia Cavada, trasladaba entonces "el interés" del Ayuntamiento en este inmueble, el cual consideraba "importante por las características, por su ubicación y por lo que supone para la ciudad", valorando su incorporación al patrimonio municipal. En ese caso, aclaraba, se haría "una tasación pública" y se buscaría "un entendimiento" con la familia para incorporarlo como un equipamiento "de crecimiento natural" del Museo Camarón, dedicado a la figura de este cantaor isleño.

Finalmente, todo apunta a que esta vía no será necesaria si se formaliza en unos días ese preacuerdo para la compra definitiva de una Venta cargada de historia para la ciudad y para el mundo del flamenco.