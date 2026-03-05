Empresarios de Cádiz apuntan a EEUU como uno de los destinos prioritarios y piden preservar relaciones

Archivo - José Andrés Santos, presidente de la CEC en una imagen de archivo. - CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha trasladado su preocupación ante el actual contexto de tensiones diplomáticas entre España y Estados Unidos, un país que es uno de los destinos prioritarios para numerosas empresas gaditanas, por lo que ha subrayado la importancia estratégica que la relación bilateral tiene para la economía de esta provincia.

En una nota, la organización empresarial ha asegurado que Cádiz mantiene "uno de los vínculos económicos más relevantes" con Estados Unidos dentro del panorama nacional, con un volumen de intercambio comercial que supera "los 1.000 millones de euros anuales".

Esta relación se sustenta fundamentalmente en dos pilares, el dinamismo del sector exportador y la intensa cooperación industrial y logística ligada a la presencia estadounidense en la provincia de Cádiz.

En el ámbito comercial, la entidad ha detallado que las exportaciones gaditanas hacia el mercado estadounidense alcanzaron más de 459,3 millones de euros en 2024, con un acumulado de 405,7 millones hasta noviembre de 2025, consolidando a este país como uno de los destinos prioritarios para numerosas empresas de la provincia de Cádiz.

Entre los principales productos exportados destacan combustibles, aceites minerales, aceite de oliva, vino y diversas manufacturas industriales.

A ello se suma "el impacto estratégico" de la cooperación industrial vinculada a la US Navy y a la base naval de Rota, uno de los principales polos de actividad económica de la Bahía de Cádiz.

En este ámbito, se ha apuntado que Navantia mantiene en vigor hasta 2028 un contrato de reparaciones con la Armada estadounidense valorado en 822 millones de euros, lo que sostiene aproximadamente "1.000 empleos directos en la industria naval y su potente red de empresas auxiliares".

Además, la presencia de la base militar genera un impacto económico anual estimado en torno a "600 millones de euros en la economía local" roteña, al que se añade la reciente inversión anunciada de 400 millones de euros destinada a mejorar infraestructuras críticas dentro del recinto.

Ante este escenario, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz ha considerado "imprescindible" preservar un marco de cooperación "estable" entre ambos países que "permita garantizar la seguridad jurídica, la confianza inversora y la continuidad de las relaciones comerciales".

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha señalado que la relación entre Cádiz y Estados Unidos "es mucho más que una cuestión diplomática, es una realidad económica que sostiene actividad, empleo e inversión en nuestra provincia", por eso, ha continuado, "es fundamental que se utilicen todos los cauces diplomáticos necesarios para preservar una alianza estratégica que ha demostrado ser beneficiosa para ambas partes".

Santos ha subrayado además que la defensa de la soberanía española, integrada en la estrategia europea, es "perfectamente compatible con el mantenimiento de relaciones de cooperación sólidas y estables con nuestros socios internacionales".

La organización empresarial ha insistido en que el tejido productivo gaditano mantiene una relación directa e indirecta con la economía estadounidense a través de múltiples sectores --industrial, logístico, agroalimentario y exportador--, por lo que "cualquier deterioro prolongado en el marco de cooperación bilateral podría generar incertidumbre en empresas y trabajadores".

Es por eso que ha instado a que se refuercen los canales diplomáticos y de diálogo entre ambos países con el objetivo de "salvaguardar los intereses económicos, industriales y laborales" de la provincia de Cádiz, que se encuentran "estrechamente vinculados a esta histórica alianza estratégica".