Endesa acometerá actuaciones para reforzar la calidad del suministro eléctrico en Medina (Cádiz) y prevenir cortes

El alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz Alvarado, y el responsable de e-distribución en la zona, Carlos Blasco, en una reunión para analizar cortes de luz y programar actuaciones - ENDESA

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Endesa ha trasladado este miércoles al Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) un plan de actuaciones e inversiones destinado a reforzar la red eléctrica del municipio y mejorar la calidad del suministro, previniendo con ello los cortes de luz que se han registrado en los últimos días.

Durante el encuentro mantenido con el alcalde de la localidad, José Manuel Ruiz Alvarado, el responsable de e-distribución en la zona, Carlos Blasco, ha analizado estas incidencias y ha detallado las medidas previstas para fortalecer las infraestructuras eléctricas, con especial atención a las líneas que discurren por zonas rurales, ha indicado Endesa en una nota.

La compañía ha señalado que parte de la red que presta servicio al municipio discurre por entornos rurales, donde las infraestructuras están más expuestas a factores externos que pueden ocasionar afecciones puntuales.

Para seguir mejorando la calidad y fiabilidad del suministro, Endesa ha presentado un plan de actuaciones que comenzará a ejecutarse este mismo mes de agosto. En una primera fase, la compañía invertirá 30.000 euros en la sustitución de conductores y en la instalación de separadores entre fases en los puntos donde se han detectado incidencias.

Estos elementos mantienen la distancia entre los conductores y contribuyen a proteger la red frente a posibles contactos, tanto entre los propios cables como los ocasionados por factores externos, entre ellos la presencia de aves.

A estas primeras medidas se sumará un plan de mejora a medio plazo, con una inversión superior a los 100.000 euros, que permitirá renovar distintos tramos de la red eléctrica. Los trabajos incluirán la sustitución de postes y cableado, así como la incorporación de nuevas medidas de protección de la avifauna.

Además, de cara al futuro, la compañía estudia una nueva configuración de la red que permita independizar las líneas que suministran energía a las zonas urbanas y rurales, con el objetivo de que los pequeños cortes que puedan registrarse en un tramo concreto no afecten al conjunto de la línea ni repercutan en un mayor número de clientes.

En esta misma línea, Endesa ha trasladado al Ayuntamiento que analiza la viabilidad de futuros proyectos para soterrar líneas eléctricas en las pedanías de San José de Malcocinado y Los Badalejos. Esta medida permitiría reducir la exposición de las infraestructuras a factores externos y seguir reforzando la fiabilidad del suministro eléctrico en ambos núcleos.

Tanto el Ayuntamiento de Medina Sidonia como Endesa han valorado de forma "muy positiva" la reunión, que ha servido para avanzar en la tramitación de los permisos necesarios para ejecutar las actuaciones previstas y establecer un seguimiento conjunto de las medidas que se vayan implantando, con el fin de valorar sus resultados y continuar avanzando en nuevas mejoras de la red eléctrica del municipio.