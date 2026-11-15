Espacio de Cultura Contemporánea (Cádiz) acoge concierto de piano y flauta 'Manuel de Falla y los maestros soviéticos'

El Espacio de Cultura Contemporánea acoge este lunes el concierto de piano y flauta 'Manuel de Falla y los maestros soviéticos'. - AYUNTAMIENTO CÁDIZ

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Cultura Contemporánea va a acoger este próximo lunes, 16 de noviembre, el concierto de piano y flauta 'Manuel de Falla y los maestros soviéticos'. Será a las 19,00 horas y María Lebedeva (flauta) y Vera Pavlova (piano) interpretarán obras de Falla, Prokófiev, Rachmáninov, Shostakóvic y Stravinsky.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, este concierto será con entrada libre hasta completar aforo (200 personas) y está organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. En concreto, es el primero de los cuatro que tendrán lugar en el ECCO con motivo de los actos de homenaje al músico gaditano por el 150 aniversario de su nacimiento. La apertura de puertas será a las 18,30 horas.