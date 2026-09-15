Estabilizado el incendio de El Pedregoso, en Los Barrios (Cádiz), tras más de seis horas de trabajo

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. Imagen de archivo. - EMA INFOCA - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado a las 20,15 horas el incendio declarado poco antes de las 14,00 horas en el paraje de El Pedregoso, inicialmente situado en el término municipal de Tarifa (Cádiz) y que finalmente se ha determinado que afecta al de Los Barrios.

Así lo ha informado el Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde ha señalado que el incendio afecta principalmente a matorral y, en menor medida, a arbolado. El cambio de viento, de levante a poniente, junto con las labores de extinción aéreas y terrestres, ha permitido contener las llamas.

En la zona han llegado a desplegarse ocho grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios (Bricas), dos técnicos de operaciones y dos agentes de medio ambiente, hasta sumar unos 90 efectivos. Además, el dispositivo ha contado con cinco vehículos autobomba, dos bulldóceres y una unidad médica de incendios forestales (UMIF).

En cuanto a los medios aéreos, han participado siete aeronaves: tres helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio, un helicóptero pesado, dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.