Estudiantes de Secundaria participan en Cádiz en una jornada para visibilizar el papel femenino en la Historia del Arte

CÁDIZ 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA), a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, ha celebrado este miércoles en el Edificio Constitución 1812 las jornadas de divulgación científica '¿Qué pintamos las mujeres? Arte, género y memoria en femenino', que ha congregado a 110 estudiantes de Secundaria y Bachillerato procedentes de cuatro centros educativos de la provincia con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y reflexionar sobre la invisibilización histórica de las mujeres en la producción artística.

Según ha indicado la UCA en una nota, el acto ha contado con la presencia de la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UCA, María Jesús Ortega, quien ha inaugurado la sesión acompañada por Marieta Cantos, directora del Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico (In-EMHis), y la investigadora María del Castillo García, coordinadora científica de la muestra Mujeres en la Artes, punto de partida de esta jornada.

A lo largo del acto, la vicerrectora de Investigación y Transferencia ha destacado la necesidad de "completar la historia con rigor y justicia académica", subrayando que eventos como este sirven para divulgar el conocimiento generado en la universidad directamente a las nuevas generaciones.

La UCA ha destacado que esta actividad es una iniciativa conjunta del Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico (In-EMHis) y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y se enmarca dentro de las acciones del Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento 2023-2024 de la Universidad de Cádiz.

La mesa redonda y coloquio que se ha celebrado ha estado moderado por la directora del In-EMHis, la profesora Cantos, y en ella han participado las investigadoras Sandra Ramos, María del Castillo García y María Isabel Morales. En este foro, se ha debatido sobre cómo la historiografía tradicional ha relegado a menudo a la mujer a un papel de musa o modelo, obviando su rol como creadora activa.

Como eje central del evento también se ha inaugurado la exposición 'Mujeres en las Artes', una muestra que ofrece un recorrido histórico desde la Prehistoria hasta el siglo XX a través de las figuras de 12 mujeres artistas.

El hilo conductor de la exposición es el género del autorretrato, una herramienta que, según han explicado los comisarios de la muestra (la profesora García Romero y el profesor José Ramón Barros Caneda), permitió a estas autoras "modelar la expresión de su propia identidad, reivindicar su independencia y proyectarse intelectualmente en la sociedad de su tiempo".

La exposición, que busca reescribir la Historia del Arte desde una perspectiva más paritaria y global, permanecerá ubicada, hasta el 12 de enero, en el patio del Edificio Constitución 1812, para continuar con la labor de difusión y sensibilización iniciada hoy con el alumnado de la provincia.