Un estudio de Zona Franca y Universidad destaca la importancia de la Economía Azul en la provincia de Cádiz

El delegado del Estado de la Zona Franca con el rector de la Universidad de Cádiz. - ZONA FRANCA CÁDIZ

CÁDIZ 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz avanza y se consolida como polo de Economía Azul y ya tiene más de 3.300 empresas (3.359) que desarrollan una actividad vinculada a la Economía Azul, sector que aporta el 17,5% del PIB provincial, según han explicado el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantel.

Durante la presentación de un estudio conjunto que analiza un sector que hasta ahora ha tenido un déficit de datos sistematizados y verificables y una información fragmentada y dispersa. El informe, titulado 'La Economía Azul en la provincia de Cádiz. Análisis sectorial, desafíos y oportunidades estratégicas', ha sido elaborado por las catedráticas de la Universidad de Cádiz, Carmen Camelo y Carmen Garrido, y por el profesor del Departamento de Organización de Empresas de la UCA Juan Pablo Diánez.

Según han indicado en una nota, el informe parte de la necesidad de identificar los sectores que componen la Economía Azul, analizar su estructura productiva y compararla con el conjunto de Andalucía, además de medir el impacto económico, empresarial y sectorial de la Economía Azul en la provincia de Cádiz.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha resaltado la importancia del estudio para poner de relieve un sector en pleno desarrollo y que necesita de pautas de trabajo. "Cádiz ha sido desde antiguo una provincia muy vinculada a las actividades marinas y constatar que seguimos viviendo de cara al mar desde el respeto al medio marino y estableciendo unos parámetros es de gran valor para hacer las cosas bien", ha manifestado.

Fran González ha señalado que el estudio constata realidades con las que se está trabajando desde Zona Franca. "Siempre hemos insistido en que la provincia de Cádiz tenía todas las características idóneas para trabajar en torno a la Economía Azul y para ser un polo del sector, en la línea que estamos trabajando", ha afirmado el delegado, que ha indicado que Zona Franca cuenta con el conocimiento que proporciona la Universidad. "Confiamos en su criterio y creemos que las recomendaciones que emanan de este estudio nos pueden proporcionar unos excelentes resultados", ha añadido.

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantel, ha agradecido a la Zona Franca su "colaboración y visión" y ha felicitado al equipo investigador de la UCA "por un documento que combina análisis y propuestas concretas". "Desde la Universidad de Cádiz entendemos que nuestra misión es generar conocimiento, pero también transferirlo: convertir los datos y la investigación en herramientas útiles para la toma de decisiones y para avanzar hacia un modelo económico sostenible, innovador y capaz de generar empleo de calidad", ha afirmado el rector.

Mantell ha subrayado la relevancia de un trabajo que analiza, de manera rigurosa, la situación de la economía azul en la provincia de Cádiz y sus posibilidades de crecimiento.

Por su parte, la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad, Carmen Camelo, ha resaltado la situación en la que se encuentra actualmente la provincia, que cuenta con "una base sólida para competir en la nueva economía azul", en la que resultará necesaria la "cooperación empresarial, la innovación y la digitalización" para seguir avanzando.

En su análisis, Camelo ha recordado que la economía azul constituye "un pilar estructural de la economía gaditana", tanto por su aportación al empleo como al PIB. En este sentido, ha precisado que el conjunto de actividades vinculadas a este ámbito genera el 17,5% del PIB de la provincia. La mayor parte de esa riqueza procede de dos sectores: el turismo azul y la industria naval.

En este sentido, ha señalado que en concreto, el turismo costero y náutico aporta un 8,9% del PIB provincial, mientras que la construcción y reparación naval, junto con las industrias auxiliares, suman un 6,8%.

En el estudio presentado se refleja que la Economía Azul se ha consolidado en los últimos años como un eje estratégico en las agendas europeas, nacionales y regionales, al integrar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico de los territorios costeros y marinos. En el contexto del Pacto Verde Europeo y de la Misión de la Unión Europea 'Restaurar nuestros océanos y aguas de aquí a 2030' (European Commimssion, 2021), la Economía Azul es entendida como un modelo orientado a promover el uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora del empleo y la preservación de los ecosistemas marinos (World Bank, 2017).

El estudio deja claro que en este contexto la provincia de Cádiz ocupa una posición singular, según Zona Franca, que ha indicado que su litoral atlántico-mediterráneo su riqueza en recursos vivos y no vivos, su red portuaria y su capacidad industrial hacen de ella un núcleo privilegiado para el desarrollo de actividades vinculadas al mar.

En la provincia de Cádiz, la importancia de la Economía Azul se constata por ser un sector en pleno crecimiento. De las 3.359 empresas vinculadas al sector, el mayor número de ellas (2.801) se dedican al turismo azul, mientras que 163 están vinculadas a la industria y construcción naval, 148 a los puertos y transporte marítimo, 136 a los recursos marinos vivos, 55 a investigación y educación, 40 a recursos marinos no vivos y 16 a biodiversidad, transición energética y economía circular.

En una provincia eminentemente turística como Cádiz es importante que vaya ganando terreno el turismo azul, un pilar clave del modelo turístico de la provincia y de la economía, ha señalado Zona Franca, que ha indicado que el estudio refleja que Cádiz tiene más de seis millones de turistas azules (segunda provincia más visitada), con un gasto medio diario de 92 euros (superior a la media regional), y concentra más del 50% del tráfico de cruceros de Andalucía.

El estudio concluye con unas conclusiones y recomendaciones que despejan el camino para un futuro en el que la Economía Azul será primordial en la provincia, junto a la innovación y el apoyo y acompañamiento a las pequeñas empresas, modelo que ya está llevando a cabo la Zona Franca de Cádiz con Incubazul y Blue Core.

Además, el documento recoge que "es fundamental que las microempresas puedan acceder a tecnologías y plataformas de e-commerce internacional, así como consideramos de gran importancia la agrupación empresarial en torno a los clústers tecnológicos" y añade el estudio como otro punto clave "el desarrollo de programas de apoyo y mentorización a microempresas, además de crear una incubadora/aceleradora empresarial específica, con el apoyo de los organismos públicos de I+D existentes, para impulsar la creación de start-ups de Biotecnología marina".

Finalmente, Zona Franca ha apuntado que el estudio resalta también la importancia del impulso de la industria eólica marina (Offshore), así como la instalación de centros de economía circular naval, es decir establecer un centro de referencia para el desmantelamiento, reciclaje y reutilización de embarcaciones y estructuras marinas.