Una exposición fotográfica del Festival de Jerez hechas por Javier Fergo homenajea su trabajo a título póstumo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Claustros de Santo Domingo, en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, acoge desde este viernes la exposición 'Javier Fergo (1980-2022)', un homenaje póstumo al fotoperiodista jerezano fallecido el año pasado. Una muestra que reúne algunas de las imágenes más icónicas de Fergo, con las que inmortalizó los espectáculos de las últimas diez ediciones del Festival, en las que formó parte como fotógrafo oficial de la organización.

En una nota del Ayuntamiento, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha subrayado la aportación de Javier Fergo en la promoción del Festival de Jerez, a través de "su profesionalidad y particular mirada, y su capacidad para elegir el momento preciso con cada una de sus fotografías".

Sánchez ha agradecido al Festival de Jerez "el cariño puesto" en una exposición de homenaje que servirá de "punto de encuentro" para los asistentes al Festival, aficionados al flamenco, amantes de la fotografía y todos los jerezanos "que admiran el trabajo de un fotoperiodista muy querido en la ciudad y que, a pesar de su juventud, había alcanzado el reconocimiento internacional por su particular mirada y compromiso social".

En esta selección de imágenes el público podrá contemplar, entre otras, la pureza de Manuela Carrasco con el movimiento de sus brazos, los gestos desgarradores de Carmen Cortés representado el drama lorquiano, la rebeldía de Manuel Liñán, la estética del flamenco clásico de María del Mar Moreno, la creatividad de vanguardia de Rocío Molina y el talento coreográfico de Estévez y Paños.

A ello se suma la proyección en vídeo de un material fotográfico complementario también relacionado con el Festival, así como el testimonio de compañeros y gente del mundo de la cultura que ofrecen su visión del trabajo del fotoperiodista jerezano.

La exposición en homenaje a Javier Fergo es una de las actividades complementarias programadas en la 27 edición del Festival de Jerez que comienza este viernes y podrá verse hasta el 26 de marzo en los Claustros de Santo Domingo.

Javier Fergo cursó sus estudios de fotografía en Reino Unido. A su regreso a España en 2005, comenzó su carrera profesional en distintos periódicos locales y regionales. Desde 2013 empieza a colaborar con publicaciones nacionales e internacionales como The New York Times, The Washington Post y Le Monde, entre otros. También era colaborador habitual de The Associated Press, una de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo.

Sus trabajos, en los que ha retratado especialmente conflictos bélicos, el drama de los inmigrantes y refugiados y el mundo del flamenco, han merecido reconocimientos como ser considerado en 2019 Fotoperiodista del Año en el Reino Unido, el tercer premio en el Chris Hondros Memorial Award 2019 --concedido por el Atlanta Photojournalism Seminar--, así como el Humanity Photo Award de la Unesco. En Andalucía, en 2020 recibió el premio Imagenera por su trabajo Los invisibles de la pandemia.