Extinguido el incendio de Grazalema (Cádiz) declarado el pasado lunes que dejó población desalojada

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal en la localidad gaditana de Grazalema. - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 19,55 horas de este lunes el incendio en el paraje de El Alamillo, en Grazalema (Cádiz), declarado el pasado lunes, 6 de julio, y que desalojó a población de áreas colindantes.

Cabe mencionar que se considera extinguido un incendio cuando los técnicos de extinción comprueban que no hay posibilidades de que se reavive.

En contexto, el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, daba por estabilizado este incendio el pasado 7 de julio y esgrimía que ya no había llamas, por lo que se bajaba el nivel de la situación operativa del plan de emergencia a cero. Toda la población pudo entonces volver a sus hogares.