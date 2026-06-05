Extinguido el incendio de naves industriales en un polígono de Algeciras (Cádiz) activo desde el martes

Imagen del incendio de naves industriales en Algeciras en los momentos iniciales el pasado martes 2 de junio. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha dado por extinguido el incendio de naves industriales del polígono Cortijo Real de Algeciras, que permanecía activo desde el pasado martes 2 de junio y que ha provocado cuantiosos daños en las empresas alojadas en dicho polígono.

El incendio ha afectado a 8.000 metros cuadrados y su origen se sitúa inicialmente en una nave de gestión de residuos ubicada en este polígono.

En las horas iniciales llegaron a participar 17 efectivos del Consorcio de Bomberos, y ya este jueves se informó de que se retiraban los medios activos y se quedaba un retén con dos bomberos para tareas de refresco y vigilancia de posibles puntos calientes.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mantenido una reunión con los afectados por el incendio para coordinar la situación actual y establecer vías de colaboración para minimizar en lo posible los daños ocasionados.

Durante la reunión, el alcalde y el equipo de gobierno han trasladado su voluntad de trabajar de forma coordinada con los afectados, escuchando sus demandas y evaluando las distintas medidas que pueden adoptarse dentro del marco legal vigente.

Entre las propuestas planteadas, se ha informado de distintas opciones para dar de baja impuestos y tasas municipales durante el periodo en el que los negocios permanezcan cerrados, escuchando sus demandas y evaluando las distintas medidas que pueden adoptarse dentro del marco legal.

Asimismo, se ha puesto a disposición de los afectados diferentes espacios municipales y de apoyo institucional que puedan facilitar las gestiones administrativas y ponerse en contacto con las administraciones autonómicas y estatales mientras se desarrolla el proceso de recuperación. Entre ellos se encuentran el Vivero de Empresas, el Centro Andaluz de Emprendimiento de la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio y la Delegación de Fomento, que podrían habilitarse como recursos temporales de trabajo.

En estos momentos se encuentra en marcha la investigación, por parte de la Policía Nacional, para especificar el origen del incendio así como la propagación del mismo.