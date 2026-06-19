Fallece un trabajador tras caerle encima una rueda de camión en una nave del polígono Cortijo Real en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Vehículo de 112 Andalucía en Granada. - 112 - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido en un accidente laboral esta tarde en Algeciras (Cádiz) tras caerle encima una rueda de camión, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

A las 17,20 horas un ciudadano ha llamado para indicar que a un hombre que estaba trabajando se le había caído encima una rueda, los hechos, según el alertante, habían ocurrido en una nave de la calle La Concordia, en el polígono industrial Cortijo Real.

Hasta el lugar, alertados por el 112, se han desplazado la Policía Local, en Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias solo han podido confirmar el fallecimiento del varón tras caerle encima una rueda de camión. La sala coordinadora de emergencia ha informado también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado, en nombre del equipo de Gobierno municipal y en el suyo propio, sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y allegados del fallecido, mostrando "su profundo pesar por este trágico suceso" y expresando su "cercanía y solidaridad con todas las personas que atraviesan estos difíciles momentos tras la terrible pérdida".

Asimismo, ha puesto a disposición de la familia todos aquellos servicios municipales que pudieran necesitar, reiterando el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras ante una situación "tan dolorosa".