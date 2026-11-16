Un fallecido y una mujer herida al salirse de la vía con su vehículo en la A-4 hacia Jerez (Cádiz)

Lona del Consorcio de Bomberos tapando el lugar del accidente donde ha fallecido una persona al salirse de la vía el vehículo en el que iba montada. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida a consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido en el kilómetro 644 de la autovía A-4 en sentido hacia Jerez de la Frontera (Cádiz), en el cruce con la N-IV.

El vehículo ha quedado atascado bajo el quitamiedos de la carretera al salirse de la vía, según ha explicado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CPBC) en un comunicado.

El suceso mortal se ha producido sobre las 10,50 horas de este lunes 16 de noviembre, cuando el teléfono de Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso de un accidente vial con dos personas atrapadas en el interior de un vehículo.

Según han detallado fuentes del 112 a Europa Press, rápidamente se ha dado aviso a Bomberos y Guardia Civil, así como a los servicios sanitarios y Mantenimiento de Carreteras.

A su llegada, los bomberos del parque de Jerez de la Frontera han extraído a la conductora manipulando el asiento. Una vez ha sido estabilizada por los servicios sanitarios, ha sido evacuada en una UVI Móvil a un centro hospitalario.

El acompañante de la conductora, que ha resulta fallecido en el siniestro, ha sido extraído también del mismo modo del vehículo accidentado.

La intervención ha finalizado cortando el quitamientos para poder liberar el vehículo y proceder a su retirada de la vía, restableciéndose la circulación normal del tráfico pasadas las 13,30 horas.

Por parte del Consorcio de Bomberos han participado seis bomberos y tres vehículos.