Familias de Cádiz despedirán por adelantado el año en las precampanadas infantiles el 29 de diciembre. - AYUNTAMIENTO CÁDIZ

CÁDIZ 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha organizado un año más las precampanadas infantiles, una cita festiva en la que las familias podrán despedir por adelantado el año 2025. El evento tendrá lugar el lunes 29 de diciembre en la Plaza de San Juan de Dios y contará con un gran espectáculo musical, con un tributo a K-pop, y las tradicionales doce gominolas.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la celebración se desarrollará entre las 18,00 y las 20,00 horas, en un espacio ambientado para el público infantil y familiar.

Asimismo, el programa incluye un musical protagonizado por personajes infantiles, cantantes y un cuerpo de baile, que incorporará efectos especiales como humo, fuego frío y una sorprendente nevada artificial. Este espectáculo servirá de antesala al momento "más esperado", las doce campanadas simbólicas con gominolas, que se ofrecerán frente a la fachada del Ayuntamiento.

Este año, diversos personajes de animación serán los encargados de acompañar a los más pequeños durante la toma de las doce gominolas, en una fiesta-cotillón que convertirá la plaza en un "escenario lleno de color, música y diversión".

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Cádiz ha invitado a las familias a disfrutar juntas de un adelanto festivo de fin de año, "pensado para crear recuerdos inolvidables entre los más pequeños".