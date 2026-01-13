Famsi llama a "blindar la cooperación como una política pública esencial de Andalucía"

Primera junta directiva de Famsi en 2026, celebrada en Chiclana de la Frontera - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha hecho este martes un llamamiento a "blindar la cooperación como una política pública esencial en Andalucía".

Así lo ha indicado en la celebración de la primera junta directiva de Famsi en 2026, que se ha celebrado en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera con la presencia de representantes de gobiernos locales y entidades sociales de toda la región.

En este encuentro se ha abordado la situación actual de esta entidad y se han debatido las líneas estratégicas en materia de cooperación internacional que desarrollan los gobiernos locales andaluces en el marco de esta red.

Reyes, que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha agradecido la implicación de los ayuntamientos andaluces en la cooperación al desarrollo, materializada en su participación en Famsi.

"Es fundamental trasladar a todas las fuerzas políticas de Andalucía la necesidad de consolidar la cooperación al desarrollo como una política pública estable, blindada y esencial, tanto a nivel autonómico como local", ha subrayado el presidente de la Diputación de Jaén.

Durante esta junta directiva se ha presentado el balance de actividades de 2025, un año especialmente significativo al coincidir con el 25º aniversario de Famsi. Así, se ha puesto de manifiesto que el principal hito fue el VI Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (VI WFLED), celebrado en Sevilla el pasado mes de abril y calificado por Reyes como "la actividad más relevante en la historia de la entidad", ya que reunió a más de 2.500 participantes, representantes de 70 países, con 55 espacios de trabajo y numerosas visitas técnicas.

En este contexto, se anunció que la provincia de Gauteng (Sudáfrica) ha presentado formalmente su candidatura para organizar la séptima edición de este foro, prevista para finales de 2027. Asimismo, se ha subrayado la participación de Famsi en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), donde la entidad lideró el Pabellón de los Cuidados, contribuyendo a posicionar la economía de los cuidados como un pilar fundamental del desarrollo sostenible.

Como novedad, en esta junta directiva se ha aprobado la creación de un sistema de medición de la huella de carbono de esta entidad, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de su actividad y aplicar medidas compensatorias cuando sea necesario, en coherencia con los compromisos climáticos que FamsI promueve entre sus entidades socias.

Por su parte, el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, ha agradecido que Famsi haya elegido esta ciudad para celebrar su primera junta directiva de 2026. "Hablamos de un ente andaluz de la solidaridad, muy comprometido con África y América Latina y cuya labor, en estos tiempos, tiene aún más valor", ha expresado el alcalde.

Román ha añadido que "todo el mundo es consciente de todo lo que se está viviendo en cuanto a la cooperación al desarrollo y de las amenazas que existen desde algunos espacios de la política para que no se continúe en un mundo de solidaridad".

Asimismo, ha manifestado que Reyes es "una pieza fundamental en este asunto, con una larga trayectoria como presidente de Famsi, siempre avanzando en una línea editorial de cooperación internacional, por más que magnates y líderes de distintos países vayan en contra de algo tan humano como trabajar por la dignidad de los demás".

La jornada ha concluido con la presentación de la última parte del documental '25 años de Andalucía Solidaria', una pieza que recorre la trayectoria y el impacto de Famsi desde su fundación y con la que se pone el broche final a la conmemoración de su primer cuarto de siglo de vida.

Fundado en el año 2000, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) es una red de gobiernos locales y entidades sociales que articula la solidaridad internacional de Andalucía. Su acción se vertebra en tres ejes estratégicos: el desarrollo económico local, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global, posicionando al municipalismo andaluz como un referente.