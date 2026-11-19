El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular (PP), en el Palacio de Exposiciones y Congresos, a 15 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SEVILLA/MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cancelado el mitin que tenía previsto el lunes 23 de noviembre en Cádiz, según ha informado este jueves el partido.

Ayer miércoles se informó desde el PP, que Núñez Feijóo participaría el lunes en un acto electoral en Cádiz en torno a las 19,00 horas, pero finalmente ha sido suspendido.

Este hubiera sido el primer acto de Núñez Feijóo en Andalucía, en plena campaña electoral por los comicios generales del día 29. En la precampaña tuvo actos en Sevilla y Málaga.

De momento, no han trascendido posibles actos en Andalucía del candidato del PP a la Presidencia en la última semana de la campaña electoral, que finaliza el viernes 27.