Felipe VI realiza una ofrenda floral en la Base de Rota (Cádiz) a las víctimas de los ataques terroristas del 11-S

El Rey Felipe VI (c) en el homenaje a las víctimas del 11-S en la Base de Rota. A 11 de septiembre de 2026, en Rota, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

ROTA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El rey Felipe VI ha realizado este viernes 11 de septiembre una ofrenda floral a las víctimas de los ataques terroristas del 11-S de 2001 en Estados Unidos en un acto de homenaje celebrado en la Base Naval de Rota (Cádiz).

El monarca ha asistido a la conmemoración de militares de España y Estados Unidos a las víctimas del 11-S, de los que se cumplen ya 25 años, siendo la segunda vez que el monarca participa en la Base en un recuerdo a los fallecidos, tras el realizado el 16 de septiembre de 2001.

En el desarrollo del acto, que ha comenzado a las 11,00 horas, Felipe VI, junto al embajador de Estados Unidos en España, Benjamin Leon Jr, ha realizado esta ofrenda floral, depositando sendos lazos sobre las coronas portadas por representantes del Cuerpo de Bomberos y de la Marina de los Estados Unidos.

El homenaje, al que también ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comenzado con el desfile de la Guardia de Honor con las banderas que se han colocado frente al escenario, seguido de la interpretación de los himnos nacionales de España y Estados Unidos, que cuentan con presencia compartida en la Base Naval.

Posteriormente, se ha llevado a cabo un sobrevuelo sobre la base de los helicópteros US Navy 1 MH60R/HSM-79 (único estadounidense) y de la novena, décima, duodécima y demimocuarta Escuadrillas de Aeronaves de la Armada.

El acto ha incluido una invocación religiosa, una lectura conmemorativa del 11 de septiembre y las intervenciones del comandante de las Actividades Navales de los Estados Unidos en España y del embajador de los Estados Unidos de América en España.

Benjamín León Jr ha agradecido a España que permaneciera al lado de EEUU tras los atentados, y por eso ha trasladado el apoyo de su país tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Además, ha recordado que España "estuvo presente desde el principio respaldando la histórica invocación del artículo 5 de la OTAN y aportando fuerzas a las operaciones en el Mediterráneo y en Afganistán" durante su "larga campaña contra el terrorismo".

"Hoy estamos juntos una vez más, unidos por la convicción de que el terrorismo puede infringir dolor pero nunca puede derrotar los valores de las sociedades libre. 25 años después, nuestra responsabilidad es, no solo recordar lo que sucedió y las vidas que fueron perdidas, sino también recordar cómo nos ayudamos unos a otros ese día", ha manifestado el embajador de EEUU en este acto conmemorativo.

La ceremonia ha concluido con la "Última Alarma", los toques de campana, la bendición y el toque de silencio.

Cabe apuntar que la Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas del 11-S mediante actos solemnes de homenaje organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en el enclave.

Esta es la segunda ocasión en la que Don Felipe participa en un acto de homenaje en la Base Naval de Rota con motivo de los atentados del 11-S. El entonces Príncipe de Asturias asistió el 16 de septiembre de 2001 a un homenaje en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas. Además, en 2011 acudió al décimo aniversario del 11-S celebrado en Madrid, también en calidad de príncipe.

Tras el 11 de septiembre de 2001, Rota vio llegar una oleada de aviones y barcos en apoyo a la operación Libertad Duradera y la operación Libertad para Irak, dando soporte en el año 2003 a 8.700 operaciones de aeronaves y 206 visitas de barcos, según el dossier facilitado por la US Navy, consultado por Europa Press.