La Feria del Libro de Cádiz reúne este sábado a Rafael Cobos, Amparo Llanos, Zatu Rey, Javier Salvago y Mathías Enard

Archivo - El músico Saturnino Rey García, más conocido como, Zatu Rey, en la caseta Lantia Publishing de la Feria del Libro 2022, en el Parque de El Retiro, a 28 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de la 41º Feria del Libro de Cádiz comienza este sábado 27 a las 11,30 horas en el Baluarte de la Candelaria en el Espacio Pilar Paz Pasamar con la presentación de la Revista Orfeo y recital de jóvenes escritores de la Universidad de Cádiz (UCA). A la misma hora, pero en la Sala Josela Maturana, se presentará la novela 'Tierra fría' de Paco Torrejón con María Jesús Ruiz. En suma, la Feria reunirá a personalidades como Rafael Cobos, Amparo Llanos, Zatu Rey, Javier Salvago y Mathías Enard.

Según ha precisado el Consistorio gaditano en una nota, a las 12,00 horas empieza la programación dedicada al público infantil con 'Cuentos animalados' --de tres a siete años-- con José Carlos Román. Se celebrará en la Sala José Luis Cano y a la misma hora, pero en el Espacio Eduardo Cruz Acillona tendrá lugar la firma de Rafael Jiménez (Cómic) quien repetirá por la tarde a las 19,30 horas en el mismo lugar.

A las 12,30 horas será el turno de la presentación en el Espacio Pilar Paz Pasamar de 'Afectuosamente tuya, Jane Austen', de Amparo Llanos con Gudrun Palomino, y a la misma hora el cine tomará la palabra con la presentación de 'Rafael Cobos: escritura y pantalla', con el propio Rafael Cobos con Pablo García Casado y Juan María Rodríguez en la Sala Josela Maturana. Asimismo, la poesía y la novela tendrán su espacio en la Sala José Luis Cano a las 12,30 horas con la presentación de 'La vejez del poeta y Todos los males juntos' de Javier Salvago.

A las 19,30 horas en la Sala José Luis Cano, se presentará la novela 'Morgana' de Nerea Riesco con Pilar Vera. A la misma hora en el Espacio Pilar Paz Pasamar se presentará la novela 'Mobiliario de azotea' de Zatu Rey (Sfdk) y simultáneamente en la sala José Manuel Caballero Bonald se presentarán las publicaciones infantiles 'La buscadora de erizos' --a partir de siete años--, de Esperanza Martínez y '¡Oh, Gaviota!', --a partir de cuatro años--, a cargo de Begoña Juliá Olaeta.

La novela histórica llegará a las 20,00 horas a la Sala Josela Maturana de la mano de Jesús Cosano que presentará 'Teresa Terry, la negra de El Puerto de Santa María', y a las 20,30 será el turno de la publicación infantil 'Julia y los Mortimort' --de siete a diez años-- de Raquel Díaz Reguera, en el Espacio Pilar Paz Pasamar.

A la misma hora pero en la Sala José Luis Cano se presentará la novela 'El árbol de los duraznos blancos. Manuel de Falla y Ernesto Che Guevara: una amistad inesperada' de Lucio Martínez de Salazar Sepúlveda con Eduardo Albadalejo. Las últimas presentaciones literarias del sábado serán a las 21,00 horas en la Sala Josela Maturana el relato 'Vivir sin miedo' de Jesús Terres con Miriam Carrión Roncero y a las 21,30 horas en el Espacio Pilar Paz Pasamar se presentará la novela 'Melancolía de los confines: norte de Mathías Enard'. La jornada terminará a las 22,30 con la música de Jazz a cargo de Carlos Cortés Trío en el Escenario Salvador Catalán.

En la 41º Feria del Libro de Cádiz estará instalada en el Baluarte de la Candelaria desde el 26 de junio al 5 de julio con horario de lunes a domingo de 10,30 a 14,00 horas y de 19,00 a 22,30 horas. El domingo, 5 de julio, sólo será horario de mañana y el recinto permanecerá abierto después de los conciertos hasta la 1,00 horas.

En contexto, en la Feria que coordina el escritor y periodista Alejandro Luque está organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y cuenta con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, la Fundación Carlos Edmundo de Ory, la Diputación Provincial de Cádiz, el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, el Festival Cádiz en Danza, South International Series Festival, FIT de Cádiz, Alcances Festival de Cine Documental, Festival de Novela Negra-Gaditanoir, Asociación Fotocolectivo 35 mm, Cádiz Abolicionista, Asociación de la Prensa de Cádiz, Serendipia, El Paseo Editorial, el Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Asociación de Personas Lectoras 'La Voz a Ti Debida', Generamma, Asociación Cultural Impresiones, Colectivo Smial Cima de los Vientos Cádiz, Servicio de Publicaciones de la UCA, Tierra de Nadie, Kalathos, Jot Down Books, Editoral Kaizen,* Ana Mayi Editores y Editorial Renacimiento.