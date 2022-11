Fernández-Pacheco dice que "nunca" ha planteado un plan de ampliación de regadíos en el entorno de Doñana.

CÁDIZ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este miércoles que hay que ayudar a los agricultores que se encuentran "en una clara indefensión jurídica" pero "sin perjudicar" al Parque Natural de Doñana, y ha defendido que su Gobierno "nunca" ha planteado un plan de ampliación de regadíos en el entorno de Doñana.

En declaraciones a los medios durante un acto en Cádiz, Fernández-Pacheco ha explicado que fueron "diferentes grupos políticos parlamentarios, entre los que estaba el PP", los que presentaron una proposición en el Parlamento para su aprobación y en la que "no se hablaba de regadío sino de calificación de suelo".

"Llegados a este punto lo que necesitamos es un poco de mesura, tranquilidad y sosiego, y nos hace falta poder reflexionar acerca de cómo ayudar a ese grupo de agricultores sin perjudicar a Doñana", ha reflexionado, considerando "necesario" llegar a acuerdos entre las distintas administraciones. "No podemos pretender administrar los recursos públicos si entre nosotros nos pasamos el día arrojándonos Doñana a la cabeza. Es una actitud muy irresponsable", ha advertido.

"La postura de la Junta es clarísima, ¿tenemos que ayudar a esos agricultores que se encuentran en una situación clara de indefensión juridica? Sí, pero con una línea roja que es infranqueable y es salvaguardar siempre, por encima de cualquier otra consideración, los valores ecológicos del Parque Nacional de Doñana", ha afirmado el consejero en declaraciones a los periodistas durante un acto en Cádiz.

El consejero se ha referido también al acto que tendrá lugar esta tarde en Almonte donde la ministra para la Transición Ecológica presentará los trabajos proyectados por el Miteco para recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio y mitigar los impactos a los que se enfrenta. Sobre eso, ha lamentado que el Ministerio no haya informado previamente sobre estas actuaciones, añadiendo que "todo lo que sabemos sobre esto es por los medios de comunicación".

Ha explicado que "hace un mes" le remitió una carta al secretario de Estado para tener una reunión "tranquila, sosegada y constructiva" para hablar de Doñana "cada uno en el ámbito de nuestras competencias" y llegar "a un gran pacto por Doñana, que es lo que necesita el Parque y es lo que nos exige la ciudadanía a los políticos", una petición que no ha obtenido respuesta, según ha lamentado el Fernández-Pacheco.

"Esa petición de reunión, constructiva y positiva, no solo no ha tenido respuesta sino que nos han convocado a un acto en un teatro. No sabemos muy bien que es lo que van a presentar porque no han contado con el director del Parque Nacional, ni con el Consejo de Participación de Doñana ni con la Junta, que es la principal administración con competencias", ha señalado.

En esa línea, ha asegurado que si la ministra anuncia un paquete de medidas de inversiones "positivas" para Doñana, él será "el primero en aplaudirlo".