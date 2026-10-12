El festival Verso Libre supera los 2.000 asistentes en las cuatro jornadas y se afianza en calendario cultural de Cádiz

Imagen de archivo de la inauguración de Verso Libre en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Iberoamericano de Música y Literatura Verso Libre ha cerrado este lunes su segunda edición con un balance de más de 2.000 asistentes a lo largo de cuatro jornadas que han convertido distintos espacios culturales de Cádiz en escenarios de encuentro entre la literatura, la música, el flamenco y el pensamiento contemporáneo.

Más allá de los aforos completos, uno de los "grandes éxitos" de esta edición ha sido la diversidad de su público que han compartido una programación abierta a distintas sensibilidades y generaciones, según ha valorado el Consistorio gaditano en una nota. El festival confirma así su crecimiento respecto a la primera edición "y afianza su lugar en el calendario cultural de la ciudad".

"Han sido unos días extraordinarios en los que nos hemos sentido muy cerca del público y muy conectadas con una ciudad que lleva el talento creativo en su ADN. Verso Libre lo refleja y lo redescubre", ha afirmado la directora literaria del festival, Violeta Dávila.

Del 8 al 11 de octubre, Verso Libre ha ofrecido doce actividades gratuitas, "combinando conversaciones, conciertos, talleres y propuestas para públicos de distintas edades". Bajo el lema 'Atlántida: entre el verso, el cante y el mar', esta segunda edición ha tomado como inspiración la obra inacabada de Manuel de Falla, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento y el 80 de su fallecimiento. La programación ha puesto el acento en la mirada iberoamericana, las mujeres creadoras y las nuevas generaciones, "explorando las conexiones entre la palabra y la música, la tradición y la creación contemporánea".

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha destacado la respuesta de la ciudadanía. "Superar los 2.000 asistentes en esta segunda edición demuestra que Cádiz responde a una programación cultural ambiciosa y de calidad", ha agregado, al tiempo de sostener que Verso Libre "es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones y proyectos culturales permite acercar grandes propuestas a la ciudadanía y seguir construyendo una ciudad en la que la cultura tenga cada vez más protagonismo".

Al hilo, la segunda edición arrancó el jueves, 8 de octubre, con el foro inaugural 'El futuro de la cultura', inaugurado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, que reunió a representantes de instituciones culturales y creadores para debatir sobre los desafíos de la cultura y el impacto de la inteligencia artificial.

La jornada continuó con 'Hijos del Atlántico', un encuentro dedicado a las conexiones entre el flamenco y las músicas de ida y vuelta, con Faustino Núñez, David Palomar y Pituquete. La programación incluyó también actividades dirigidas a estudiantes de distintos institutos de Cádiz y un taller de escritura creativa abierto al público, "reforzando la dimensión educativa y participativa del festival y su conexión con las nuevas generaciones".

El viernes, el ECCO acogió una de las jornadas más destacadas del festival, con "lleno absoluto" en la conversación Duende, realismo mágico y otras invenciones, protagonizada por Rosa Montero, Jorge Volpi y José Javier León, y en el "extraordinario concierto" del armonicista Antonio Serrano y la pianista Rosa Torres-Pardo, Alrededor de Falla, que ofrecieron una interpretación de "gran sensibilidad y virtuosismo". La programación incluyó también Qué hambre, un encuentro entre el músico Pepe Baena Nieto y el escritor Jesús Terrés.

Asimismo, el sábado dejó algunos de los momentos más emocionantes de esta segunda edición. La jornada comenzó con 'No es el fin del mundo. Instrucciones para imaginar el futuro', una conversación con Remedios Zafra y Sara Torres, entre otros participantes, que invitó a imaginar futuros posibles desde la cultura y el pensamiento.

Por la tarde, 'El amor brujo lo escribió una mujer' recuperó la figura de María Lejárraga y el papel de las creadoras de la Edad de Plata, en un diálogo con Laura Hojman, Alberto Romero y María Estévez. Y fue el recital de Sheila Blanco, 'Cantando a las poetas del 27', el que protagonizó uno de los instantes más especiales del festival.

Ante un patio de la Casa de Iberoamérica "completamente abarrotado", la artista ofreció una actuación de "enorme sensibilidad que emocionó profundamente a los asistentes, poniendo voz y música a los versos de algunas de las escritoras más importantes de aquella generación".

La jornada de clausura de este domingo ha mantenido el entusiasmo del público con dos propuestas que han llevado la literatura y la música a otros formatos. La ruta 'Cádiz se lee caminando' ha recorrido distintos enclaves de la ciudad, "convirtiéndolos en escenarios para el recital de poemas y el encuentro con la palabra". Por su parte, Israel Suárez 'Piraña' ha desplegado toda su fuerza y arte al cajón en la 'masterclass' familiar 'A golpe de cajón', que ha puesto un cierre festivo y participativo a cuatro días de "intensa actividad cultural".

Asimismo, el festival ha vuelto a convertir algunos de los espacios culturales más representativos de Cádiz, como la Casa de Iberoamérica, los Antiguos Depósitos de Tabaco, el ECCO y el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, en escenarios de una programación que conecta tradición y creación contemporánea.

"Esta segunda edición nos reafirma en la importancia de crear espacios de encuentro entre la música y la palabra, entre las dos orillas", ha añdido Dávila, quien destaca especialmente "el papel de la Fundación Paco de Lucía, gracias a la cual hemos podido incorporar músicos de talla internacional al cartel, y de la Fundación Feltrinelli-Anagrama, que nos ha acercado a las nuevas generaciones".

En contexto, Verso Libre está organizado por Be Cooltural, en colaboración con la Fundación Paco de Lucía, y cuenta con la participación de la Fundación Feltrinelli-Anagrama y la Fundación Carlos Edmundo de Ory. El festival forma parte de la iniciativa municipal Cádiz, una ciudad de libro y cuenta en esta edición con una ayuda del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

En suma, con esta segunda edición, Verso Libre "reafirma su vocación de consolidarse como un espacio de encuentro entre creadores y público, capaz de conectar distintas disciplinas artísticas y situar a Cádiz como escenario de conversaciones culturales de alcance nacional e iberoamericano".