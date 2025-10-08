Fiscalía eleva a definitiva su petición de 114 años de cárcel para el patrón del pesquero Rúa Mar, hundido en 2020

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha elevado a definitivo su escrito de calificación en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, en la sección de Algeciras, por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y dejando por el camino seis fallecidos, por lo que pide el armador del barco 114 años de prisión y penas de entre seis y 19 años para el resto de acusados.

No obstante, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía, en el caso de que la Sala valorase que no existe un delito de homicidio en grado doloso, ha incluido la posibilidad de que se tipifique como delito de homicidio por imprudencia.

Esta petición se ha realizado tras la sesión de la vista oral de este miércoles, donde se ha terminado con las escuchas y han declarado los acusados, que en el caso del armador solo lo ha hecho a preguntas de su abogado. Así, para este jueves está previsto que se inicie el juicio con el informe de Fiscalía, para posteriormente pasar el turno a las defensas antes de quedar definitivamente visto para sentencia.

Cabe recordar que Fiscalía pide 114 años para el armador por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal (dos años), contra la salud pública (dos delitos a seis años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (un año), contra el derecho de los trabajadores (tres años) y por blanqueo de capitales (seis años). Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Los hechos relatados por la Fiscalía explican que el armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia policial tras haber sido interceptado un alijo anterior, así como que la primera idea era utilizar otro barco de su propiedad para ese viaje, aunque finalmente se hizo en el Rúa Mar.

El barco zozobró la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis tripulantes en su interior, sin que hasta el momento hayan aparecido ni el barco ni cuatro de ellos. El mar expulsó tres días después parte de los restos del 'Rúa Mar' muy lejos del punto donde supuestamente había naufragado el barco, y posteriormente la corriente hizo que aparecieran dos de los cuerpos pertenecientes a la tripulación, los días 27 y 28 de enero. El barco y cuatro de sus tripulantes quedaron en el mar.

Además, el día 26 de enero de 2020 sobre las 20,45 horas el Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo entrega de dos fardos de unos 25 kilogramos de hachís cada uno flotando en el mar, que transportaba, según la Fiscalía, el barco hundido.