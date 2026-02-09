La flor cortada de Chipiona (Cádiz) resiste la campaña de San Valentín pese a daños en invernaderos por borrascas

Cultuvo de invernadero de Chipiona tras la borrasca Marta - COAG ANDALUCIA

CHIPIONA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El sector de la flor cortada de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz se ha visto afectado por las últimas borrascas con daños en varios de sus invernaderos, aunque de cara a la campaña por el 14 de febrero, Día de San Valentín, se ha asegurado que "habrá flores" para regalar en esa jornada.

En declaraciones a Europa Press, el responsable del sector de la flor cortada en COAG-Andalucía y agricultor de Chipiona (Cádiz), Luis Manuel Rivera, ha animado a la ciudadanía a "regalar flores frescas y naturales" de este municipio para ayudar a los agricultores "ahora más que nunca" tras los daños que han sufrido con las últimas lluvias y rachas de viento.

Como ha trasladado, "los agricultores están aburridos". Ha indicado que "algunos han podido salvar la campaña pero que una inmensa mayoría tiene las flores secas", a los que se suman los que cultivan hortalizas en invernadero y al aire libre, como patatas o zanahorias, que también se han visto afectados por las borrascas al estar el nivel freático de la tierra por encima de la superficie.

"Chipiona no es un municipio muy grande, pero hay muchos invernaderos y algunos han podido salvar la campaña de las flores y van a tener flores para esta campaña de los enamorados", ha expresado, indicando que "hay agricultores que a lo mejor tienen cinco invernaderos y se le ha anegado uno o dos" pero que "como los otros tienen flores, han podido salvar la cosecha". Así, ha refirmando que "vamos a tener flores" para esta inminente campaña del 14 de febrero.

Luis Manuel Rivera ha mostrado su convencimiento de que "habrá flores" para próximas campañas como las del día del padre, la Semana Santa o las ferias, aunque advirtiendo que "una gran cantidad de campos en Chipiona se han perdido o se va a perder".

A ese respecto, ha lamentado que los agricultores de Chipiona, con cultivos de hortalizas y otras verduras, se han vuelto a enfrentar a situaciones de campos anegados de agua debido al acuífero que tienen en esta zona y que afecta ya a unas 350 hectáreas aproximadamente.

Ante esto, ha vuelto a reclamar que se declare a Chipiona como zona catastrófica, para poder acceder a alguna ayuda que alivie las pérdidas en el campo, así como la puesta en marcha de un plan estratégico que aborde la situación del acuífero y se busque con una solución a las continuas inundaciones que sufren sus agricultores, dando además una salida a "la viabilidad" de este sector y apostando con ello por el relevo generacional.

Sobre la cuantificación de daños en esta zona de la provincia gaditana, ha señalado que aún los están valorando pero se ha aventurado en cifrarlos en "millones de euros", recordando que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha estimado ya los perjuicios en 4.500 millones en toda Andalucía.

Luis Manuel Rivera ha puesto en valor la flor cortada de Chipiona, que es "el jardín de España" y un sector económico "importante" para la provincia de Cádiz, por lo que ha pedido que "se cuide" desde las administraciones y se invierta en las mejoras que reclaman "desde hace años" para hallar una solución a situación del acuífero.