Fomento pide al Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) la supresión de la actual parada de taxis de la frontera con Gibraltar

Publicado 08/01/2019 12:18:36 CET

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha recibido un requerimiento del Ministerio de Fomento para retirar la parada de taxis junto a la verja con la colonia británica de Gibraltar.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el escrito alude a "evidentes razones de seguridad vial y a raíz de las peticiones cursadas al ministerio, tanto por el capitán jefe del subsector de Cádiz de la Guardia Civil, como por el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Cádiz".

En la solicitud, Fomento ha explicado que la Guardia Civil insta a las administraciones implicadas y propietarios de licencias y de concesiones administrativas a iniciar el procedimiento administrativo para el cambio de ubicación de diversos establecimientos situados en la carretera N-351 a la altura de la verja con Gibraltar y sentido La Línea y "obtener una nueva autorización en otra ubicación mas adecuada y reducir los riesgos existentes para la seguridad vial, en concreto, para la parada de taxis junto a la cual se encuentra un establecimiento de venta de tickets y un panel publicitario".

Asimismo, el delegado de la AEAT en Cádiz ha expuesto que con ocasión del inicio de obras de "reordenación de espacios y mejora de instalaciones en el recinto aduanero continuadoras de las de su reforma íntegra que contempla, entre otras actuaciones, la instalación de un cerramiento de delimitación norte en sustitución del actual, que dado el interés público de la obra se tenga en consideración la posibilidad del traslado del estacionamiento y parada de taxis".

Por ello, el alcalde de La Línea, Juan Franco, y el teniente de alcalde delegado de Movilidad Urbana, Mario Fernández, se han reunido este martes con el presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Radiotaxi, Antonio Jesús Rodríguez Mellado, para tratar este asunto. Ambas partes han llegado al acuerdo de solicitar una información mas detallada de los razonamientos esgrimidos ya que no consideran "acertada" esta medida.

Al respecto, Rodríguez Mellado ha rechazado de plano la propuesta ya que esta es la "parada principal" y la cabecera en la que "mas volumen de trabajo" tienen los taxistas. "No podemos dejarla porque no hay sitio en la zona de frontera donde ubicarnos, por lo tanto es un no rotundo", ha esgrimido.

Por su parte, el alcalde ha expresado su apoyo al sector del taxi, uno de los colectivos "mas importantes" de la ciudad y se muestra "en completo desacuerdo" con el escrito al entender que los motivos que se aducen "no obedecen a un motivo lógico".

"Además, se presta un servicio muy importante a los ciudadanos que entran y salen de Gibraltar y supone una de las principales fuentes de ingresos que tiene este colectivo que se busca la vida honradamente en esta ciudad", ha asegurado Franco.

Con todo, el Ayuntamiento ya ha solicitado informes municipales que acrediten estas circunstancias y pedirá sendas reuniones con los responsables de la Guardia Civil y la AEAT para "buscar una solución satisfactoria para todas las partes".