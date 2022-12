Fran González: "Zona Franca va a poner todas las facilidades" para el nuevo Hospital de Cádiz

CÁDIZ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado especial del Estado de la Zona Franca, Fran González, ha asegurado que el consorcio "va a poner todas las facilidades" para el nuevo Hospital de Cádiz, y ha explicado que están a la espera de que la Junta presente el plan funcional del nuevo hospital "y diga se va a realizar y cómo" la permuta de suelos ofrecida por Zona Franca.

En declaraciones a los periodistas, el delegado ha afirmado que "desde el primero momento Zona Franca ha mostrado una senda de colaboración y claridad" y ha recordado que "ha sido la única institución que ha cumplido con su obligación del convenio que se firmó para la construcción del nuevo hospital, adquiriendo aquellos suelos y poniéndolo a disposición de la autoridad sanitaria".

Ahora, González ha señalado que "negociaciones como tal no ha habido", aunque sí han planteado a la Junta una alternativa ante la inviabilidad de poder desarrollar esos suelos porque el PGOU de la ciudad lo que recoge es uso dotacional hospitalario, "es decir, que no hay otro suelo que no sea ese que se pueda destinar al hospital".

Así, ha explicado que lo planteado a la Administración andaluza es que "lejos de abonar el dinero correspondiente a la adquisición de esos suelos, los intereses que ha generado y la situaciones de gastos generada a lo largo del tiempo, que también puede ser una fórmula, Zona Franca lo que quiere es desarrollar su actividad y se ha ofrecido distintas alternativas de permutas de suelo de uso industrial, que está ligada con la actividad y desarrollo como institución".

En este sentido, ha señalado que se ha mostrado un suelo concreto que es el del recinto fiscal Bahía de Algeciras, que es una concesión administrativa a Puertos de Andalucía, por lo que se ha ofrecido convertirlo en patrimonial y hacer una permuta.

González ha indicado que "eso en un principio fue cuestionado, hasta que finalmente ha sido admitido y se está a la espera de las tasaciones que tiene que hacer la comunidad autónoma".

"Hubo una reunión con la anterior delegada de la Junta, Ana Mestre, que había manifestado que lo que quería era una cesión gratuita del suelo, lo cual no es posible jurídicamente porque el Consorcio tiene que tener de lo invertido un retorno avalado por informes de la propia Cámara de Cuentas y de la Intervención General del Estado".

"En ese sentido se recondujo la situación, se planteó esa alternativa, se dijo que sí y se ha avanzado en los documentos para hacer las tasaciones", ha señalado González, que ha explicado que lo últimos que saben es que estaba condicionado a la presentación del plan funcional del nuevo hospital y "una vez eso, a la espera de que digan si se va a materializar y cómo esa permuta".

"Hemos dicho que vamos a poner todas las facilidades del mundo porque creemos que el proyecto del hospital es necesario. Por Zona franca no va a estar, su papel es de facilitador", ha concluido.